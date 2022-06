El BNG rechazó ayer la propuesta del regidor ourensano de recuperar el personal eventual que le fue privado por Jácome después de que nacionalistas y socialistas, votaran en contra de que el líder de DO recuperara la financiación de los ediles díscolos. Tras un acuerdo al inicio del mandato, el portavoz local Luís Seara dice que “ese acuerdo fue cambiando a lo largo del mandato, beneficiándose de ese acuerdo varios grupos políticos y siendo el BNG el que se mantuvo inalterable a las condiciones iniciales”. Y añade que “el alcalde decidió cesar a las personas que estaban al servicio de los grupos de la oposición y ahora que recupera las asignaciones dice que borrón y cuenta nueva, como si no pasara nada”. Desde el grupo nacionalista respondieron que “no gracias” al entender que el hecho de que los grupos tengan personal de confianza, de apoyo a su labor, “no puede depender de la pataleta o de la magnanimidad del alcalde de turno”. Y concluyen diciendo que “esto no es una prebenda, es un derecha emanado de la Ley del régimen local, en consecuencia, voluntad del legislador, que dice que, en la medida de lo posible, y en el concello no hay impedimento económico, los grupos tendremos a nuestra disposición los medios materiales y humanos suficientes para desarrollar nuestra labor con la máxima garantía”.