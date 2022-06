Eliminar las barreras de comunicación es la mayor reivindicación del colectivo de personas sordas en Ourense. Reclaman lengua de signos en todos los ámbitos, hospitales, centros educativos, en el trabajo... “Queremos que esté presente en todo porque es nuestra lengua materna”, dice Martín Luis Becerra, presidente de la asociación APSOU que este martes, con motivo de la conmemoración del Día nacional de las lenguas de signos españolas, se instaló en la céntrica calle Paseo para hacerse ver.

Su lucha es doblemente complicada porque la discapacidad auditiva es invisible. “Si me ves por la calle no sabes que soy una persona sorda y hasta que me hablas no te das cuenta de que existe una barrera de comunicación”, apunta Martín. Además, añade, “no todas las personas sordas somos iguales, algunas signamos, otras hablan, otras por lectura labial, y tendríamos que adaptarnos a cada persona”. La comunicación, insiste, “es lo básico, y no se puede rechazar a una persona porque no se comunique en el idioma mayoritario”.

“Queremos que la lengua de signos esté presente en todo porque es nuestra lengua materna”

Por eso han querido salir a la calle, para reclamar igualdad. “Somos pocos, una comunidad minoritaria, pero hay que cuidarnos como a los demás, no queremos que se nos invisibilice, tenemos historia, cultura y una identidad muy fuerte”, reivindica el presidente de la asociación, un colectivo con 125 afiliados que presta atención a 3.000 personas con discapacidad auditiva.

Normalizar su uso y aprendizaje

Una de las reclamaciones es la presencia de la lengua de signos en los centros educativos. Reclaman para la infancia sorda una atención temprana y una educación integral de calidad que incluya la lengua de signos, normalizando su uso y aprendizaje. Porque, si bien es cierto que se ha avanzado en las últimas décadas, todavía “falta mucho”, apunta Martín. “Hay intérpretes en los colegios que no cubren todas las horas de los niños sordos, faltan referentes sordos en la educación y faltan muchos recursos. Cuando una niña o un niño nace sordo hay que darle una lengua, sino se va a quedar atrás”, señala. Las dificultades son todavía mayores en el rural, y entran en juego también factores económicos cuando esto ocurre y las familias tienen que desplazarse a las ciudades para que su hijo reciba una atención adecuada.

Jornadas como la celebrada ayer en el Paseo, que incluyó una sesión de cuentacuentos en lengua de signos para niños y un taller para aprender este idioma dirigido a toda la población, son muy importantes para este colectivo porque “sirven para que la sociedad entienda que nuestra lengua es una más, está reconocida como cualquier otro idioma”. En este sentido, Martín Luis señala que también las personas oyentes “tienen que poner de su parte” para facilitar la comunicación.

Durante la jornada, los integrantes de la asociación recibieron la visita de autoridades políticas. Entre ellos, el delegado de la Xunta, Gabriel Alén, y el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, que se comprometió a colaborar con el colectivo en actividades que se desarrollarán el próximo otoño.