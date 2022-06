Menús aderezados con charla y compañía

María Luisa Blanco Gil tiene 84 años y dedicó toda su vida a los cuidados de la familia y del hogar. A esta edad, dice, ya no tiene ganas de cocinar ni un plato más. Cada martes, a eso de las 12.00 horas, llama a la puerta de su casa en Barbadás, Juan José Oliveira, el profesional del servicio ‘Xantar na casa’ que le trae el menú para toda la semana. “Estoy contentísima con ellos”, dice.

Al igual que Luisa, otros 239 mayores ourensanos reciben la comida a domicilio a través del personal de este programa de la Consellería de Política Social que les permite prolongar la autonomía en sus hogares, al tiempo que garantiza una dieta nutritiva y equilibrada. A este programa están adheridos en la actualidad 55 concellos ourensanos. La oferta global es de 543 plazas subvencionadas, de las que están ocupadas 240. El último ayuntamiento en sumarse fue Oímbra, con 10 plazas pendientes de activación.

La bolsa con las raciones, los yogures y el pan de molde que llega cada semana a estos hogares viene aderezada con un rato de compañía tan nutritivo como la comida que se calienta en el microondas y está lista para consumir. “Hacemos un seguimiento semanal de los beneficiarios, vemos cómo se encuentran, si han sufrido alguna necesidad y si la casa está bien”, comenta el repartidor. Cualquier anomalía se comunica a los servicios sociales.

Juan José recorre toda Galicia con la furgoneta de los menús y los martes hacer ruta por Ourense. Luisa lo recibe con una enorme sonrisa y un “te quiero mucho, meu neno”, mientras él camina hacia el final del pasillo, donde está la cocina. Allí revisa la nevera y el microondas y comprueba que ambos estén en buenas condiciones. Al tiempo que hace el registro de la entrega y coloca las bandejas, ella le habla de sus nietas, sus “niñas”. De Ángeles, que tiene 16 años y es un amor, y de la que está en Mallorca y extraña muchísimo. Él la consuela recordándole que la niña viene a menudo. También le pregunta por su marido, si salió al café, y Luisa confirma que sí, que ya está en el bar. “Va a hacer 94 años y no pierde una”, le dice.

Bandejas numeradas

Las bandejas con la comida vienen numeradas y cada menú incluye un primer plato, un segundo y postre. Para los domingos se prepara una dieta especial, que se identifica con el 0. El servicio subvencionado es para las comidas, pero algunos usuarios también contratan la cena, de la que se encarga la empresa concesionaria con cargo al particular. El menú del programa ‘Xantar na casa’, cuesta 6,60 euros y la Xunta cubre el 50% del plato, el Concello el 25% y el otro 25% el beneficiario.

“Yo estoy muy contenta, la comida está buenísima, además viene todo sin sal, como yo quiero”, comenta Luisa. Juan José también le lleva revistas y se interesa por su estado de salud. “Estas perniñas no se me tienen”, le dice ella. “Pues siéntate, no te canses”. Ella le cuenta que su hijo Alfonso vendrá a las 13.00 horas para ayudarle y que por las noches también la visita para hacerle el descafeinado con leche que cena todos los días. “Tengo mucha suerte con los hijos”, asegura. Los jueves viene una asistenta y su hija Ángeles está siempre pendiente de ella. “Yo ya no tengo ganas de hacer nada”, repite.

La comida se cocina en Silleda, en la empresa Culinaria. A la hora de comer, se introduce la bandeja directamente en el microondas, pinchando el film con un tenedor, y se calienta entre 2 y 3 minutos a máxima potencia. Sin más complicación.

“Uy, yo ya cociné mucho. Mi marido trabajaba en la construcción y muchas veces traía a la pandilla”, recuerda Luisa. Cocinar ya no es su preocupación, aunque no lo ha dejado del todo. “Ayer cocí unas patatas, y Ángeles me trajo un cordero”, cuenta, y señala a la ventana. “Estamos en fiestas, mira”.

Le gustaría que las visitas de Juan José fuesen más frecuentes, porque “es una maravilla”. Y cuando no está, dice, “me manda otras chicas que son encantadoras”. Él afirma que en muchos hogares hay días en los que ellos son la única visita que recibe el mayor, y en alguna ocasión se han encontrado a la persona en el suelo.

Con el fin de paliar la soledad y prestar un apoyo complementario, la empresa incrementó el tiempo que pasa el personal del programa con las personas usuarias y, de esta forma, detectar cualquier incidencia en los hogares.