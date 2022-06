Hay prácticas de caza inadmisibles e ilegales que muestran el lado menos humano y más cruel de quienes tienen un comportamiento así. El caso más reciente se ha conocido en Pereiro de Aguiar, donde fue rescatado un cachorro atrapado en un lazo que llevaba días sufriendo un dolor insoportable, con la pata a punto de gangrenarse, además de haber pasado hambre, sed y miedo.

No es la primera vez que sucede, por desgracia. Desde la protectora de animales Arume de O Carballiño, que tiene a este cachorro en acogida, apuntan que “ya no nos sorprendemos con la maldad de la gente, pero seguimos sintiendo una rabia y una tristeza infinitas por los animales que pagan estos actos criminales. No nos podemos imaginar el infierno que ha pasado, abandonado y solo”.

La entidad recuerda que los lazos son ilegales, y se preguntan indignadas “por qué hay gente que se cree dueña del monte, de la naturaleza, de los animales y de la vida, y cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Lo único que crea es dolor, sufrimiento y muerte”, censuran.

A pesar de ser ilegales, los lazos todavía son utilizados por personas sin escrúpulos. “Siguen muriendo animales, agonizando después de sufrir durante días”, advierten. Piden que ante estas “salvajadas” si alguien los ve “que denuncie”. Y es que, –continúa la protectora– “seguimos intentando tapar el sol con un dedo, sin poder llegar a todos, es imposible. Es demasiado el daño que hace una sola persona”. El cachorro de solo 3 meses “está en la cuerda floja, a tratamiento y reposo, aún no sabemos si perderá la pata”. El alcalde, Luis Menor, lamenta lo sucedido pero cree que se ha tratado de un caso aislado.

La protectora de O Carballiño acoge a perros y gatos de todos los tamaños, edades y condiciones. Presta cuidados y atención médica, y apela a la solidaridad ciudadana, con adopciones, acogidas, pienso, mantas y donativos. Tienen cuenta en Caixa Rural: IBAN ES4630700039016093696927.