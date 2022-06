Jornadas de puertas abiertas en la Denominación de Origen Monterrei

La DO Monterrei celebró su undécima edición de las jornadas de Ruta do Viño por las bodegas de la comarca donde participaron más de 150 personas que llegaron de diferentes puntos de toda Galicia. Durante la jornada, se hicieron visitas guiadas por las instalaciones y se acompañó las explicaciones de una degustación de vinos de la comarca. Los participantes estuvieron en las bodegas Daniel Fernández, Fragas do Lecer, Gargalo, Pazo de Valdeconde, Quinta Soutullo, Terras do Cigarrón, Triay y Vía Arxéntena. No solo hubo degustación de vino, sino que también pudieron adquirir ofertas especiales en forma de menú en diferentes establecimientos emblemáticos de la comarca.