La ganadería ourensana languidece: un 30% de explotaciones desaparecen en una década

El gobierno gallego, junto con sindicatos ganaderos, implantó medidas para analizar el mercado y mirar cuánto perdían los profesionales gallegos. Un informe determinó que las explotaciones de Ternera Gallega Suprema perdían un euro por kilo, es decir, que lo que cobran no cubre los costes de producción reales y volátiles en este escenario de inflación, guerra e inestabilidad económica.

Sin embargo, la crisis de hoy del sector primario, es la de ayer y la de hace una década. Las reivindicaciones estructurales se cumplen a medias y eso hace que el sector ganadero languidezca a pasos agigantados. La provincia de Ourense ve como desaparecen un 33% de explotaciones en una década. Si en 2009, se registraban más de 8.000 explotaciones de diferentes tipo de ganado, en la actualidad solamente hay 5.516. La pérdida progresiva de las explotaciones se traduce en que cada año se extinguen 280 explotaciones de ganado, sin que las nuevas generadas puedan paliar esa diferencia.

Pero la imagen del sector también ha evolucionado con el paso del tiempo. Antes de la crisis de 2008 y de la pandemia, la ganadería ourensana mostraba una mayor desconcentración que la que muestra actualmente. Cada vez hay menos ganaderos, menos explotaciones, pero más reses por explotación y ganadero. Así pues, mientras que en 2009, las unidades agrarias (cabeza de ganado de referencia dentro de una explotación) eran de 217.295, en la actualidad han aumentado en 42.000, registrándose un total de 260.172.

Lo que indica que la evolución a la concentración de reses por cada ganadero y explotación cada vez es mayor. Desde los sindicatos, señalan que “es que ahora para cubrir los costes tienes que tener más reses. Porque entre lo que subió la vida, los costes e intentar, no vender a pérdidas, las explotaciones debemos tener más cabezas de ganado para hacer frente a todo esto”.

Todos los sectores, experimentan una reducción del número de explotaciones de ganado, que lleva aparejada directamente una disminución de los profesionales que trabajan en cada ámbito del sector.

En el bovino, las producciones se reducen de las 2.338 que había en 2009, a las 1.559 en 2020. Lo que supone que se pierdan 779 explotaciones. Sin embargo, las cabezas aumentaron en 12.580 y actualmente se registran más de 70.000 en la provincia. Principalmente, para hacer frente a esos costes de producción, ya que ahora es necesario producir más para equilibrar la balanza de producción y gastos.

Los dos sectores que más sufren la tendencia negativa son el de las aves de corral y el porcino. El primero pierde más de 5.200 explotaciones en una década, lo que supone más de 520 anuales y el segundo disminuye en 2.897, registrando en la actualidad solamente 460.

En ambos ámbitos del sector, las reses o cabezas aumentan considerablemente visibilizando esa concentración existente en el mundo ganadero. En la actualidad hay dos millones más de aves de corral en tan solo 650 explotaciones, registrándose más de 10,8 millones de cabezas y en el mundo porcino hay más de 35.100 cerdos en menos de 500 explotaciones en la provincia.

Otro que reduce sus instalaciones productivas son las colmenas, que tiene menos 186 explotaciones que en 2009, cuando se contaban 10.984, pero como en el resto de los sectores, aumenta en 6.175 el número de cabezas.

Cuatro sectores del mundo ganadero ven como se extinguen más explotaciones y también observan como cada vez hay menos reses por ganadero. Uno de los ejemplos es el mundo ovino que languide en el número de explotaciones (-311), siendo el número actual 1.684 y también en cabezas (-12.085), registrando 62.106. En el sector caprino pasa exactamente lo mismo, contabilizando 333 explotaciones (-80) y 10.644 cabezas (-1.902), al igual que en los equipos que son 962 cabezas en la actualidad (-1.969) y 502 explotaciones (-1.140). Por último, el de las conejas madres pierde 1.762 explotaciones, siendo en la actualidad, 139 tan solo, y cuenta con 37.677 cabezas, lo que supone una desaparición de más de 5.300 cabezas.

El campo, y más concretamente el mundo ganadero, está cada vez más mermado en número de profesionales, en cantidad de explotaciones y con un presente que los trabajadores describen como “el peor escenario de todos los vividos·.

Una nueva ganadera en Montederramo: “Se sorprenden al ver a una mujer joven”





Aitana Caneiro tiene 24 años y es una nueva profesional del mundo ganadero. “Mi bisabuelo, mi abuelo tenían vacas y mi padre las tiene tenía. Así que yo me fui aficionando a las vacas desde pequeña, y después de la pandemia me decidí a probar”. Ella trabajó en el mundo de la hostelería y tras la pandemia se decidió a probar en el sector donde trabajó toda su familia: “Soy la jefa de una explotación de vacún y cuando vamos a las ferias la gente todavía se sorprende de ver a una mujer tan joven y en muchas de ellas soy la única mujer”. Cuando decidió poner en marcha el proyecto recibió ayuda de su familia y también de la Cámara Agraria de Maceda a la que les da las gracias. Y pone el foco en que “no hay momento bueno para emprender, porque yo justo lo hice y sube el cereal, suben las energías, el carburante y todo lo demás. Nos estamos gastando 1.000 euros más en carburantes y los gastos se duplican, además tenemos pocas ayudas y vendemos a pérdidas”. Además, enfatiza que “y con los cambios meteorológicos cada vez se está complicando más la producción porque nos está afectando muchísimo a la producción de cereal, ya que si no se produce o crece, lo tenemos que comprar y son más gastos añadidos”. Compagina “como puede” la explotación con estudios de Derecho y se ve en un futuro trabajando en las dos cosas. “El agrario es un mundo que me gusta y la verdad me siento cómoda. No me había planteado el campo, pero ahora es una buena oportunidad laboral”.