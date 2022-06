“Cada vez se retrasa más el embarazo y la posibilidad de conseguirlo disminuye”

Conciliar aspiraciones de formación y búsqueda de una vida estable, tanto en lo personal como en lo laboral, hace que cada vez se rechace o se retrase más en el tiempo, la decisión de ser padres. El Complejo Hospitalario de Ourense, cuenta con una consulta en Reproducción, de la que es responsable la jefa de sección de Ginecología del CHUO, Carmen Varillas, para asesorar, realizar las pruebas pertinentes y derivar, si es necesario a técnica de reproducción asistida, a aquellas parejas cuyos deseos de ser padres, se complican.

–¿Qué alternativas brinda la sanidad pública en Ourense cuando los intentos de ser padres no se materializan?

–En la consulta brindamos asesoramiento a aquellas parejas con enfermedad crónica o genérica, que implique problemas reproductivos Lo primero que hacemos es un estudio de fertilidad de ambos y, si es necesario, ya en el propio CHUO, se realizan los tratamientos de estimulación ovárica e inseminación artificial. Desde el sistema público y en esta sección, también se recomiendan derivaciones a tratamientos más complejos como la Fecundación In Vitro (FIV).

– ¿A partir de qué momento se recomienda acudir a esta sección que usted coordina?

– En parejas en las que la mujer sea joven, es decir menor de 35 años, se recomienda iniciar el estudio a los 12 meses de intento de embarazo, salvo que haya alguna causa que nos haga pensar que hay alguna dificultad reproductiva asociada.

–¿Cuáles son las dificultades reproductivas asociadas que dificultan el embarazo?

–Los problemas más habituales son las endometriosis, ciclos irregulares o antecedentes de algunas enfermedades inflamatorias. Desde luego en mujeres con reglas irregulares, pueden recurrir a la consulta cuando ellas lo deseen. También aquellas que, pese a tener más de 35 años y aunque no tengan patologías, es bueno que si quieren se madres vengan a hacer una valoración

–¿Cuál es el perfil más habitual de paciente?

– Los médicos de cabecera disponen ya de nuestros criterios del tipo de paciente que deben derivar a esta consulta de Reproducción. En especial son las parejas que, tras 12 meses de intento de embarazo no lo consiguen, o en mujeres mayores de 35 años, después de seis meses de intentos. Cuando haya problema adicional, pueden acudir sin esperar a esos plazos recomendados.

–Con las nuevas técnicas de reproducción asistida ¿mejoran la posibilidades de ser madre a edades más tardías?

–Cada vez se retrasa más el embarazo, y la posibilidad de conseguirlo va disminuyendo con la edad femenina. También hay factores como el mayor índice de obesidad, que influyen negativamente. Nos llegan no obstante algunas parejas que no dan tiempo a un embarazo espontáneo. Hay cierta prisa, y en algunos casos se angustian al pensar que no lo lograrán.

–¿Qué edad media tienen sus pacientes?

–No hay estadísticas, porque son casos muy variados. No obstante en 2014 cambió la normativa del sistema de reproducción asistida, y solo se pueden hacer inseminaciones artificiales en el sistema público de salud, a mujeres de menos de 38 años. Muchas llegan sin embargo después de los 38, y entonces solemos derivarlas a Fecundación in Vitro, que solo se presta en el sistema público antes de los 40 años.

–¿Aún no hay servicio de FIV en la sanidad pública de Ourense?

–No. Nuestro centro de derivación para que se sometan a Fecundación in Vitro dentro de la sanidad pública está en Vigo y es para mujeres antes de cumplir los 40 años.

–¿Se recurre a ustedes después de muchos fracasos y algo tarde?

–Se tarda y la posibilidad de conseguir un embarazo en mujeres de 38 años ya es más alta mediante FIV, que mediante inseminación. Ocurre igual con la donación de óvulos. La tasa de recién nacido vivo con FIV con óvulo de pacientes en mujeres mayores e 40 años, es un tratamiento con tasas de embarazo peores. Por eso no entra esta prestación a partir de esa edad en el sistema sanitario público, y son las parejas las que deben decidir si recurren o no a esa inversión en la privada.

–¿Qué influye en ese aumento de problemas de fertilidad?

–Socialmente vivimos un desarrollo diferente al biológico. Una cosa son las necesidades sociales que podemos tene, r o personales y otra es la biología. El ovario se agota, en nuestra especie y en todas, pero en otras especies suele haber menos tiempo de esperanza de vida desde que se agota el funcionamiento de las gónadas. Las personas como vivimos más lo retrasamos.

–¿Cómo conciliar ese desarrollo personal y laboral en una sociedad tan competitiva, con tener un hijo?

– Hay una responsabilidad social. Habría que dar una información proactiva de que el retraso en la maternidad va a traer problemas, como los acarrea la obesidad, o fumar. Lo ideal sería favorecer socialmente la maternidad a edades más jóvenes, no solo recurriendo a congelación de óvulos u otras técnicas. El otro debate es si, para aumentar la natalidad, habría que ampliar esas prestaciones en la pública y la edad a la que se prestan.