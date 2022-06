Castrelo do Val y Porqueira, en el ‘top’ de la Galicia vacía, con un 40% de casas sin habitar

Los últimos datos del censo de viviendas deshabitadas, alimentan el mito de la “Galicia vaciada”, pero se ceban especialmente con la provincia ourensana. De hecho solo en la comarca de Ourense, de las 96.000 viviendas censadas, 22% están cerradas, y también están vacías el 40% de los pisos de las zonas más degradadas del casco viejo de la ciudad.

Son datos muy por encima de la media gallega y que, dentro de ese éxodo gradual, coloca a dos municipios de la provincia, Porqueira, con un 40% de casas vacías, y Castrelo do Val con el 38%, en el “top” de la lista de los municipios gallegos, donde hay más viviendas en las que, desde hace mucho tiempo, ya no vive nadie. Unas están en buen uso, otras son ya el esqueleto de un pasado, no tan lejano, de ventanas abiertas y chimeneas encendidas.

Pero, si la comarca de Ourense reúne este alto índice de viviendas vacías, tampoco o quedan atrás otras comarcas como Terras de Celanova, con 16.032 viviendas, el 24% de la cuales, es decir 3.800 del total, están cerradas.

También en A Limia, a hay un censo de 17.698 viviendas, de las cuales 4.144, lo que se traduce en un 23,42 por ciento del total, forman parte de esa “Galicia vaciada”, al igual que O Carballiño, con un 23,52 por ciento de viviendas vacías, lo que se traduce en mas de 5.000 viviendas donde ya no vive nade.

O Ribeiro está también n entre las comarcas con peores datos, pues tiene casi 4.300 viviendas deshabitadas, lo que supone casi el 28 por ciento del total.

Por municipios, la sangría poblacional se puede comprobar en Carballeda de Avia, donde de las 1.293 viviendas censadas, 449 no están ya ocupadas, lo que significa casi un 35% del total. Por encima del 35% de viviendas deshabitas está también en Ramirás, con casi 600 viviendas vacías.

En el polo opuesto, la cara amable, está el municipio de Muíños, en el que solo aparece un 6% de vivienda deshabitadas. Es decir que de las 1.470 casas censadas, solo figuran 90 vacías en este censo. También en Vilar de Santos hay solo 35 viviendas vacías, lo que significa algo más del 6% del censo total, y en Verea o Larouco, aparecen también datos esperanzadores de solo el 7 y el 8 por ciento aproximadamente de viviendas vacías.

Desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, , su presidente , Benito Iglesias, advierte de que ante la noticia de la aplicación del IBI a esa vivienda vacías, decisión que queda en manos de los concellos, queda por ver “quién dará ese paso, que únicamente va a generar una total y absoluta inseguridad jurídica. No solo eso, ya que, el injustificable recargo del IBI a la vivienda vacía de hasta el 150%, y que estará en manos de los ayuntamientos aplicarlo, crea un enorme problema en una comunidad autónoma con 340.000 viviendas vacías”, indica el presidente de esta federación, que aboga por “un mercado único de vivienda y reducir el exceso de regulación y burocracia que solo crea inseguridad jurídica y desigualdad.

Solo 1.300 casas rústicas en venta en la provincia y al precio más bajo: 300 euros/m2

Según explica Fegein, “solo el 1,5% de las viviendas vacías en los 313 ayuntamientos de Galicia se encuentran en el circuito de comercialización. Un dato muy preocupante porque las administraciones no están siendo capaces de movilizar la vivienda vacía en un contexto de ayudas económicas a la rehabilitación como nunca ha habido así”. De hecho hay 5.050 viviendas unifamiliares rústicas en el circuito de comercialización en venta de las cuales el 78% explica Fegein, necesitan una rehabilitación o reforma. Por provincias Ourense tiene solo e 1.300 viviendas unifamiliares rústicas en el mercado a un precio medio de 300€, el más barato de Galicia, frente a otras provincias como Lugo donde el precio es de 450 euros el metro cuadrado o Pontevedra con precios medios de 80 euros el metro cuadrado”. La propuesta que hace la Federación Gallera de Empresas Inmobiliarias es la misma para Ourense que para el resto de Galicia. Solicitan “agilidad en los trámites de planificación de licencias de obra nueva, rehabilitación o reformas. Galicia y sus 313 ayuntamientos necesitan agilizar más los tiempos en el urbanismo para disminuir los largos e inadmisibles plazos urbanísticos.” señalan. También ven necesario incrementar la cuantía de las bonificaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como “acelerar la tramitación de las ayudas para la rehabilitación y vincularlas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Española 2030 en materia de eficiencia energética, conservación medioambiental y en materia de accesibilidad. Considera además el responsable de la Fegein, que no ha habido flexibilidad en el mercado ante los cambios sociales que se han ido produciendo “y los jóvenes y familias con rentas bajas lo saben perfectamente.”