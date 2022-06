Los ourensanos son los gallegos que más pagan por la vida con una inflación del 10,3%

A Coruña presenta una inflación del 8,9% más que el año pasado, Lugo tiene un coste de la vida del 10,1% más, Pontevedra registra un 10,2% más y la provincia ourensana es la que tiene una mayor inflación de la comunidad de Galicia contabilizando un 10,3% más que en 2021.

Los ourensanos son los gallegos que más se resienten de toda la situación económica y a los que más les cuestan los gastos derivados de la vida en el mes de mayo. Lo que supone un 0,6% más que en el mismo periodo del año pasado y un 1,1% más que en el mes de abril de este año.

El principal factor de cambio es el alza de los combustibles que inician una espiral de ascenso de precios en las materias primas y en los costes de producción, que provocan que el consumidor final pague más por el producto y en algunos casos pague lo mismo o más por el producto con menos cantidad, lo que se conoce como reduflación.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que los gastos en alimentación han subido un 0,9% con respecto a abril de 2022, siendo ya más caro ir a comprar a la panadería, a la charcutería, a la frutería y al supermercado. Es uno de los sectores que más aumenta junto con el ocio de la restauración y el turismo que crece en sus precios del 4,5% en abril al 6,3% en mayo. También lo hace la ropa en un 0,5% más, quedando un aumento general del 3,6% más que el mes pasado. Y el transporte, como no, también aumenta en un 1,8% más, a pesar de las ayudas al combustible por parte del Gobierno.

Otros sectores de la vida que aumentan los costes familiares son la sanidad que suma un 0,1%, llegando al 1,7% más y el alcohol y el tabaco que también suben en 0,1%, registrando 4,5% más.

Sin embargo, en este escenario inflacionista y de aumento de precios por la invasión rusa en el este de Europa, los gastos derivados de la vivienda, como los suministros, se reducen (-1,6%) aunque se mantiene en un 24,5%.

Precios mínimos al fuel

El sector del transporte por carretera se muestra resignado: “No podemos decir nada, que no supiéramos que iba a pasar”. Carlos García, empresario y gerente de la empresa ACAR Operadora S.L., dice que “las ayudas que está dando el Gobierno no son suficientes. Nuestros clientes, los cargadores, están asumiendo gran parte del incremento del combustible pero tampoco llega”. Y añade que “los beneficios empresariales no se corresponden con las inversiones realizadas para la compra de los vehículos, que también están en continuo aumento de precios y entregas”.

El transporte: “No podemos decir nada, que no supiéramos que iba a pasar”.

El empresario ourensano comenta que “aumenta el producto final de los artículos a los consumidores y eso es por el aumento del precio del transporte debido a los combustibles y muchos de los fabricantes lo están pasando mal”. Pero la espiral inflacionista hace que cada vez tengan que pagar más por neumáticos, piezas, mano de obra y otras reparaciones que le hacen a sus vehículos.

El sector afirma que está “quemado” con la situación y otros transportistas comentan que “sabíamos que iba a pasar esto. El Gobierno da ayudas para los ciudadanos, pero con eso se enriquecen las petroleras, porque suben el combustible y ya está al mismo precio que antes”. Y añade que “si antes pagábamos la gasolina 1,6 euros por litro estando 1,9 o 2 euros, ahora la pagamos 1,9 o 2, estando a 2,3 euros”. La conclusión para muchos es fijar un precio máximo a la gasolina para que no se produzcan estas situaciones de beneficios mayúsculos para las petroleras y desamparo económico para los trabajadores y consumidores que son quienes pagan el pato de la inflación y de la guerra.

Un funcionario de la Administración General de Galicia ha tomado la decisión de subirse al tren, de vez en cuando, y al coche otro tanto. “Pues la verdad, con las ayudas del Gobierno al principio me compensaba porque al final estabas pagando 1,6 euros el litro de gasolina o diesel, más o menos, y entre varios pues se hacía el camino, pero es que ahora lo que me cuesta llenar un depósito me saco un bono para toda una semana”.

Un empleado público: "Me cuesta tanto llenar el depósito como un bono de viajes de tren"

Y es que llenar el depósito le cuesta sobre 80-90 euros y el descuento por un bono de AVANT de Media Distancia son 73 euros, desde Santiago. Y añade que “he decir también que para coger el tren, los horarios no son muy buenos, es algo que hay que reivindicar sobre todo para los usuarios recurrentes”.

Sobre el escenario de inflación y subida de precios del combustible dice que “ni con el descuento del Gobierno se puede hacer frente al alza de precios de los combustibles, ni del diesel ni de la gasolina es un mercado donde siempre ganan las petroleras. Las ayudas que el Gobierno están dando van directamente a los bolsillos de las petroleras. Son ayudas al combustible para nosotros, pero es que de esta forma, no fijando un precio máximo, le estamos pagando de nuestros impuestos y recursos económicos los beneficios a unos cuantos y eso no puede ser”. Y añade que “esta situación es insostenible”.

2 o 2,3 euros el litro

Los usuarios que se acercaban a las gasolineras veían como el precio del combustible en comparación con hace un mes alcanza máximos históricos, con el diesel superando los 2 euros por litro en muchas de las estaciones de servicio de la capital y alrededores y también como la gasolina 98 llega a los 2,4 euros el litro en una estación de servicio de Cambeo o a los 2,3 en Santa Cruz. Las más baratas no bajan de los 2 euros por litro en la gasolina y los usuarios ya se muestran “resignados” ante el alza del precio del carburante. Particulares y trabajadores de empresas llenaban ayer el depósito de los vehículos que utilizan preguntándose cuándo se le pondrá coto a la espiral alcista de precios por parte de los representantes políticos.