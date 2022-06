La 12ª Conferencia Micropol & Ecohazard reunió en Santiago a 300 especialistas en el tratamiento de aguas, procedentes de 41 países de los cinco continentes, que presentaron los principales avances en este campo en la facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y visitaron tres de las instalaciones de depuración más recientes e innovadoras de Galicia, las de las ciudades de Lugo, Ourense y Vigo.

Este encuentro promovido por el Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales de la USC, se centra en el estudio de los microcontaminantes y de los contaminantes “emergentes” presentes en el agua. Destacan que las plantas de Galicia están muy en la línea de las “depuradoras del futuro”, con “instalaciones modernas y tecnología avanzada”. Según indicaron, “con esta visita queremos presentarle a la comunidad científica las mejores tecnologías de tratamiento y depuración que tenemos en Galicia, puesto que se trata de plantas modélicas en el conjunto de España”, según apunta el copresidente del congreso, Juan Lema, profesor emérito de Ingeniería Química y miembro del Grupo de Biotecnología Ambiental de la USC. A lo largo de estos días han visto que “el problema de los microcontaminantes es universal. No afecta solo a los países desarrollados, también en Europa y África”.

El experto asegura que “se están buscando soluciones más tecnológicas y otras de bajo coste basadas en el empleo de algas o en la creación de lagunas para la eliminación de los microcontaminantes, tanto en las aguas residuales como en el agua potable, donde también se han detectado”. No obstante, “el agua potable no presenta ningún problema, la población puede estar segura porque los sistemas de potabilización son muy fiables”.

Sobre la presencia de micro lásticos “todavía no disponemos de datos suficientes para valorar si nos encontramos o no ante un problema”, y los efectos sobre el medio y la salud humana “se desconocen, porque la mayor parte quedan retenidos en los lodos, y de la parte que se transporta en el agua no se sabe su impacto”. Para avanzar en este aspecto, el equipo de la USC estudia la presencia y los mecanismos de degradación de los microplásticos en las aguas residuales de la EDAR de Silvouta, en Santiago de Compostela.

Este congreso contó con una de las principales expertas en este ámbito a nivel mundial, Mira Petrovic, investigadora del Instituto Catalán de Investigación del Agua. Trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la aplicación de nuevos materiales para mejorar el tratamiento de aguas residuales. La especialista señala que “una de las principales carencias que poseen las plantas depuradoras en la actualidad es la gran cantidad de microcontaminantes orgánicos en el agua, que los procesos y tratamientos convencionales no son capaces de eliminar de forma eficaz”. Proceden de productos de uso cotidiano: higiene y cuidado personal, limpieza, materiales usados en la cocina (como el teflón), fármacos, etcétera.