El sindicato CSIF aclara que no perdió ningún representante en las elecciones sindicales del Concello celebradas el jueves 9 de junio como informó Comisiones Obreras, quien en su balance de resultados tras el recuento en las urnas, señaló que CSIF había perdido votos, y además bajado de 8 a 6 representantes.

Además culminado el recuento “CSIF no sólo no ha visto reducida su representación sino que vuelve a mantener los seis representantes sindicales que tenía. En ningún caso, existe ni existía ninguna coalición con el Sindicato de la Administración Pública (SAP), que este año ni si quiera ha concurrido a las elecciones. Que personas que concurrieron por esta central sindical puedan ir en otras listas no significa que exista ninguna coalición de CSIF con otros sindicatos”, desmintiendo informaciones dadas por sus oponentes en los comicios.

Afirma que los resultados obtenidos sitúan a CSIF, una vez más, como la central más apoyada, con 173 votos, “tras lograr el respaldo mayoritario de los trabajadores públicos del Concello”.