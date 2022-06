El verano llega en Ourense cuando abren las piscinas de Oira. Así que en la ciudad, el verano empezó ayer, casi 11 días antes del inicio oficial de la temporada estival, con la reapertura de las instalaciones de este complejo deportivo, con los vasos de las zonas de baño, césped y resto de dotaciones totalmente remodelados tras semanas de puesta a punto, y una alta afluencia de público, pese a que de nuevo este año, toca pedir cita, para respetar los aforos que marca Sanidad y hay control de entrada, dos medidas valoradas por los bañistas consultados.

Fue también un “verano” climático el de ayer, pues la inauguración oficial del primer chapuzón en las piscinas Oira y en las abiertas de Os Remedios, que también se pusieron en marcha ayer, (estas para socios o previo pago de entrada), coincidió de nuevo con un aumento de las temperaturas, que alcanzaron máximas gallegas en la ciudad, donde por la tarde se alcanzaron picos de 36º grados.

Un tórrido escenario, que provocó que, sobre todo a primeras horas de la tarde, se llenara el recinto de Oira, con cientos de bañistas dispuestos a disfrutar de unas instalaciones “que son un lujo y la envidia para muchos ayuntamientos similares al nuestro”, señaló el concejal de Deportes, Mario Guede.

El acceso se puede realizar tras pedir vez en las páginas habilitadas, para estar en horario de mañana y tarde y afecta al entorno vallado de las piscinas, pues no hay límite de acceso al resto del zona de ocio verde y arbolada que ayer lucía perfectamente cuidada.

El horario estable para este verano es de 11.00 de la mañana hasta las 15.30 y de 16.30 a 21.00 horas, y se podrá acceder, siempre con esa cita previa hasta completar los aforos exigidos por la mencionada normativa higiénico-sanitaria, que se quedará posiblemente de forma permanente una vez superadas las restricciones COVID.

Según el concejal de Deportes Mario Guede “hemos hecho un trabajo importante en ese espacio con el personal del servicio, y pedimos a los usuarios que respeten las instalaciones y que cuiden al máximo este entorno” señaló.

También recomienda que no se acuda con vehículo particular hasta el complejo deportivo de Oira, sino utilizado el servicio público de autobuses, al estar en obras todavía la zona de estacionamiento.

Cómo reservar entrada

Como ya informó el Concello, la entrada será de nuevo a través de un control de acceso, y para acceder a las piscinas de Oira, es necesario realizar una reserva, tanto a través de la página web del Pabellón Municipal de Deportes de Os Remedios, como a través del enlace Reservas, o a través de las apps gratuitas que se pueden descargar tanto para Android como para iOS en Piscinas Municipales Ourense.

“Seis socorristas se ocupan del mantenimiento de las instalaciones cada día, y hay ya dos personas realizando a diario el control de acceso, por lo que esperamos que la gente disfrute de unas instalaciones que son de lujo y que las cuiden”, añade el responsable de Deportes.

Además también reabrieron ayer las piscinas exteriores del Pabellón de Os Remedios. En este caso, como recuerda el propio concejal, hay que ser abonado a ese servicio municipal para hacer uso de la piscina exterior, o bien se puede disfrutar de ella mediante el correspondiente ticket, para aquellos que quieran ir solo de forma ocasional.

Hoy sigue el calor

Las temperaturas registrada ayer en la provincia situaron a cinco municipios ourensanos, Vilamartín de Valdeorras, con 36,3 grados de máxima, Remuíño en Arnoia, y Ourense capital con 36º en ambos casos, así como a los municipios de Rubiá y Verín con máximas de 35,2º y 35º respectivamente, con las máximas gallegas.

Así que la apertura de las piscinas fue providencial, y hoy volverá a serlo de nuevo dado que según las previsiones del portal de MeteoGalicia, se prevén de nuevo este sábado picos de hasta 35 grados en la provincia.

Treinta y dos playas fluviales y este año, una más

En la provincia de los mil ríos, y con temperaturas que alcanzan en ocasiones máximas estatales en verano, no solo las piscinas son el lugar de refugio para soportar el calor y no pasar al estado líquido, sino las playas fluviales. La página del Servicio Gallego de Saúde ya anuncia el estado de las 32 zonas de baño –playas fluviales autorizadas– en otros tantos puntos del mapa provincial, y el estado de salubridad de sus aguas, pues comenzó a realizar hace unos días los primeros análisis de la temporada. Entre las zonas de baño que consiguen una calificación de excelente está la Playa de la Antena, en el río Miño y en pleno casco urbano, que lleva ya semanas, desde que se registró la mejora de temperaturas, con un buen número de usuarios disfrutando de los baños de sol y ahora, de la inmersión segura tras los análisis del agua de esta temporada. Este año hay una nueva incorporación, en la lista de zonas de baño de la provincia, la playa fluvial del río Cabras, en Correchuoso, en Laza que se estrena con calificación de “excelente”. Lamentablemente no hay solución todavía para la playa fluvial del río Orille, en A Bola, donde sigue prohibiéndose el baño por la contaminación de sus aguas, al igual que ocurre con las aguas de la zona de baño del río Arzoa en Vilardevós, que no cumplen los parámetros exigidos.