El programa de trenes turísticos de Galicia echó a andar en su novena temporada aumentando el número de plazas ofertas y también de salidas. La iniciativa de Renfe, la Agencia de Turismo de Galicia y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico presentaron ayer trece rutas para visitar por la comunidad, de las que seis de ellas transcurren o se inician en la provincia ourensana.

La estación de tren ourensana, núcleo neurálgico del ferrocarril en Galicia, fue el lugar elegido para subirse el tren turístico y presentar las novedades de este año que son la “Ruta de los Quesos de Galicia” (desde Lugo a A Coruña) y la “Ruta de As Mariñas” (desde A Coruña hasta Ferrol).

Desde Renfe señalan que “la campaña pasada se cerró con un porcentaje de ocupación del 97,5% y por tanto este año se aumentan las plazas de 1.532 a las 2.696 y las salidas, pasando de las 22 salidas en 2021, a las 37 en la actualidad, lo que supone un incremento del 76% y 59%, respectivamente”.

Con estas rutas, los organizadores pretenden que se conozca la comunidad “caminando por Galicia”, como guiño al lema promocional del Año Santo Xacobeo que publicita el Camino de Santiago.

Las rutas ourensanas

La Ribeira Sacra tiene gran protagonismo en el turismo y en este programa hay dos rutas que discurren por ella. La primera por el río Sil saliendo los días 2 de julio, 6 de agosto, 3 y 17 de septiembre y 1 de octubre; mientras que la otra lo hará por el Miño y recorrerá distintas bodegas ourensanas y lucenses los días 18 de junio, 30 de julio, 10 de septiembre y 8 de octubre. La enogastronomía tiene especial importancia y tres rutas más potencian el sector vitivinícola.

Una por la DO Monterrei los días 23 de julio y 20 de agosto. Otra por la DO Valdeorras, los días 27 de agosto y 24 de septiembre. Y la última por la DO más antigua de Galicia, la del Ribeiro, que lo hará el 9 de julio solamente y donde los usuarios también se acercarán a bodegas de la DO Rías Baixas en la provincia de Pontevedra.

La última ruta con acento ourensano es la de los “Mosteiros”, donde se visitará el Templo de la Veracruz o el Mosteiro de Oseira, junto con el Pazo de Oca en Santiago o el Mosteiro de Carboeiro. Esta ruta tendrá las salidas el 25 de junio y el 13 de agosto.

Los viajes: cuándo y dónde

La ruta de los Faros, desde A Coruña a Ferrol, permite visitar Estaca de Bares, Loiba, Cabo Ortegal o Santo Andrés de Teixido. Esta ruta que combinará tren y bus se podrá reservar los días 11 y 25 de junio, el 9 y 23 de julio, el 6 y 20 de agosto y el 3 y 17 de septiembre, que es cuando tiene prevista sus salidas.

La llamada “Pazos y Jardines”, desde A Coruña a Santiago, saldrá los días 23 julio, 20 de agosto y 20 de septiembre, pudiendo contemplar el Pazo de Rubiáns o el jardín del Castillo de Soutomaior. Otra de las salidas se hará por la Denominación de Origen Rías Baixas, visitando Vigo, Portela, Cambados o Vilargarcía de Arousa entre otros sitios y tendrá como fechas escogidas el 2 de julio, el 6 de agosto, el 24 de septiembre y el 1 de octubre.

El Camino de Santiago también tiene su protagonismo con una ruta que va desde Sarria a A Coruña, pasando por Lugo y Teixeiro, que saldrá el 27 de agosto. La ruta de “Os Queixos” será el 17 de septiembre y el 15 de octubre, mientras que la otra novedad de “As Mariñas” lo hará el 16 de julio.

Reservas

Los usuarios que quieran disfrutar de la experiencia pueden reservar sus billetes en las estaciones de tren, en la web de Renfe, en las agencias conectadas con Renfe o en el 912 555 912.