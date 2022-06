Alfredo Varela (Ourense, 1967) creció escuchando los discos de sus padres y de sus hermanas en un viejo giradiscos y con horas de audiciones y descubrimiento fue cultivando su afición, que arraigó vigorosamente. Cuando era un adolescente empezó a comprar discos y ahora, con 55, comenzará a venderlos.

Es la pasión por la música que corre por sus venas, por un arte que construye la memoria sentimental de cada uno, y que en su caso debe mucho a las visitas y compras en Don Disco, La Región, Galaxia, Discorama y Peggy Records, la que explica su decisión.

“Más que romanticismo era un sueño: poder dedicarme a algo relacionado con la música, igual que hace 5 años empecé a tocar la guitarra, otra ilusión. Tras 22 años en recursos humanos en el sector de la construcción y varias vicisitudes personales y laborales, decidí crear una tienda de música en general, un espacio multidisciplinar”.

Con Bonus Track, Ourense recupera una tienda de discos nuevos tras perder en junio de 2020 a Peggy Records, que estuvo en funcionamiento desde 1989. Bonus Track abre dos años después y ocupará el local, remodelado, del último emplazamiento de Peggy, en el que Alfredo era un cliente casi de diario.

En aquella tienda regentada por Carlos Álvarez, Varela descubrió a grupos fundamentales de su banda sonora personal, como The Black Crowes, Wilco, Patricia Barber o Kurt Elling. “Me gusta empezar en el último sitio que Peggy. Además Carlos me ha ayudado mucho y me ha apoyado y aconsejado”, agradece.

El acto de inauguración de Bonus Track es el próximo viernes, 17 de junio, a las 19.30 horas, con la apertura de puertas para conocer el proyecto y un concierto de una joven, Noemi Duro, que interpretará versiones de música actual, como Billie Eilish o Ed Sheeran.

“La idea es traer grupos que están empezando y no tienen un lugar donde exhibir su trabajo”

El día siguiente, el sábado 18, Bonus Track celebrará el Record Store Day, con Aser Rodríguez pinchando discos y con una actuación de Tesouro, la nueva banda de Carlos Rego, escritor y músico de Cosecha Roja y Burgas Beat.

Con la reforma del local se ha habilitado un pequeño escenario. “La idea es traer grupos que están empezando y no tienen un lugar donde exhibir su trabajo”, avanza Varela.

La tienda contará en sus primeros días con unos 3.900 referencias, vinilos en su mayoría, pero también CD. Alfredo está gestionando la posible incorporación de unos 1.500 discos de segunda mano. Además, el establecimiento ofrecerá literatura especializada, con un catálogo de partida de 130 títulos. “Creo que en Ourense había un déficit al respecto”.

Bonus Track contará también con una pequeña sección de alta fidelidad –dos líneas de las marcas Xtonebox y Technics–, un punto de lectura, “con revistas mensuales que se editan en papel, para quien quiera pasar un rato escuchando música y leyendo mientras se decide”, así como una sección de ropa.

El concepto de Alfredo es que “unas secciones se retroalimenten con otras, y que el músico que pueda venir por unos American Socks o ropa Vazva pueda fijarse en un plato, llevarse un libro o iniciarse en el mundo del vinilo”. También habrá camisetas con los logos de la tienda.

"No hay música mala mientras a alguien le llegue, y yo no soy quién para juzgar"

Según los Productores de Música en España (Promusicae), en 2021 crecieron las ventas del mercado de vinilo y CD, un 38,2 y un 5,5% respectivamente, tras facturaciones de 25,5 y 37,4 millones. El mercado digital, sostenido sobre todo por el streaming, deparó una cifra de negocio de 303,5 millones, un 16,3% más que en el año 2020.

“La intención es vender a público de toda edad y gustos, porque no hay música mala mientras a alguien le llegue, y yo no soy quién para juzgar”, subraya Varela. “Habrá espacio para los clásicos, una sección de jazz importante y cabida para los C Tangana, Billie Eilish u Olivia Rodrigo”.

"Una tienda de música abierta a otras actividades culturales"

Con la iniciativa que Alfredo soñó y ahora materializa, Ourense gana un lugar de música y encuentro. “Me gustaría que como espacio interdisciplinar favoreciera un movimiento cultural y que a la gente le guste venir, compre o no. Que yo pueda recomendar música y ellos a mí, que podamos acoger alguna presentación de libros y conciertos, que sea una tienda de música abierta a otras actividades culturales”, finaliza Varela, que disfruta del momento de poder vivir de su pasión.