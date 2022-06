Hugo Gómez: “¿Para reducir el consumo de tabaco? Encarecerlo sería una buena medida”

60.000 muertes anuales y 160 muertes al día en España. Ese es el balance del tabaco según la evidencia científica en la sociedad española. El servicio de Neumología alerta de que cada vez los jóvenes se inician antes en el tabaco y notan un repunte mayor en el sexo femenino. Hugo Gómez, coordinador de planta del servicio en el CHUO, manda un mensaje a la población adolescente para que sepan qué están inhalando y qué efectos dañinos tiene fumar.

–¿Hay más o menos fumadores que antes?

–Desde el servicio estamos viendo que claramente el 25% de la población es fumadora y la edad a la que inician a fumar suelen ser los 13 o 14 años. Además, la mayor franja de fumadores la encontramos entre los 18 y los 20 años. Estamos notando una feminización del tabaquismo y también de la EPOC (enfermedad de obstrucción pulmonar crónica), cada vez tenemos a más mujeres fumando y cada vez más con más patologías crónicas, unos datos que no se veían hace unos años.

–¿Están concienciados los jóvenes sobre los problemas del tabaquismo?

–Desde el servicio vemos que no, vemos que cada vez la edad de inicio es menor y lo que nos dicen los estudios es que cada vez más jóvenes, en concreto mujeres, se inician a edades más tempranas.

–¿Existe un perfil tipo de fumador?

–No, realmente, no. Tanto mujeres como hombres representan una parte de las personas que fuman a diario. Las estadísticas indican que un 50% de la población no ha fumado nunca, que un 25% lo ha probado y que un 25% es una fumadora activa. Lo que sí que estamos viendo es mujeres adolescentes de 13 o 14 años que vienen fumando y cada vez más mujeres se incorporan a este hábito.

–¿Solicita ayuda la persona fumadora? ¿Identifica el tabaco como un problema?

–Muchas veces es infrecuente que el propio paciente fumador solicite ayuda para dejar de fumar. La mayoría de las consultas son por otros problemas de salud pero ni siquiera se han plantado el problema del tabaquismo, no piensan que les podamos ayudar para dejar de fumar. Por eso es importante preguntar por el consumo y lo mínimo que podemos hacer es el consejo antitabaco. Evidentemente, es algo que hacemos habitualmente, para posteriormente ayudar, el consejo es fundamental para la prevención, la identificación de pacientes fumadores, el seguimiento o la derivación si fuera necesario.

–¿En qué consiste el proceso para dejar de fumar?

–Inicialmente mandamos a la persona a una consulta monográfica sobre tabaquismo. Medimos el monóxido de carbono en aire salado, le hacemos una espirometría para descartar enfermedades crónicas como el EPOC y le damos el consejo antitabaco. Después, evidentemente fijamos el día “D” para que el paciente esté preparado para dejarlo y ese día lo debe elegir el propio paciente. Les decimos que, como es evidente y las investigaciones científicas lo avalan, dejar el tabaco es lo mejor que puede hacer por su salud.

–¿Qué consejos transmiten?

–Todos los daños perjudiciales que pueden tener y también que no tengan cigarros en casa o que conocidos y familiares también se desintoxicación de ese hábito tabáquico. Y, en determinados casos, pues utilizamos un tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que lo necesiten por no ser suficiente el apoyo sanitario y psicológico.

–Las personas que dejan de fumar lo hace por iniciativa propia o porqué han tenido algún problema de salud.

–No es habitual que el propio paciente venga a consulta para dejar de fumar. Muchas veces vienen porque escuchan o leen que aumenta la mortalidad por COVID cuando fumas o porque pueden desarrollar una enfermedad respiratoria crónica. De hecho, los medios de comunicación sois fundamentales para trasladar a la sociedad, que detrás del tabaco hay grandes patologías pulmonares.

–¿Cuáles son esas enfermedades?

–Pues la EPOC (enfermedad de obstrucción pulmonar crónica) de la que ya hemos hablado, de la que se prevé que será la cuarta causa de muerte en nuestro país, o el cáncer del pulmón, que detrás de esto está el tabaco, en la gran mayoría de los casos. Sin olvidar, las enfermedades cardiovasculares que se puedan derivar, o problemas cardíacos e incluso los ictus. Sabemos que tiene efectos dañinos a corto y largo plazo. Además también sabemos que genera fatiga, mal aliento, manchas en los dientes, efectos negativos sobre la piel y las uñas, patologías en el olfato y en el gusto.

–¿Tiene miedo la sociedad fumadora a ir a consulta y a las consecuencias en su salud?

–Hay de todo, pero mucha gente tiene miedo a ir, sí. En algunos casos, no dicen exactamente lo que fuman, pero hacemos mediciones para conocer su situación. En referencia al daño en su sistema, muchos de ellos no saben lo que es la EPOC y tienen un mayor miedo al cáncer de pulmón y sabemos que detrás de tumores tan malignos como ese está el tabaco.

–Con todas las campañas y la visibilización, ¿no es suficiente?

–No es suficiente, nosotros estamos hablando de una enfermedad adictiva y crónica, con una dependencia muy grande que produce la nicotina y además estamos hablando de un producto que tiene más de 600 sustancias como el butano o el amoníaco. Por eso es importante, explicarle al paciente, que aunque para él resulte placentero, debe saber lo que está inhalando y que le está yendo al pulmón.

–¿Qué mensaje se le transmite a los más jóvenes, ya que son la mayor franja de fumadores?

–Pues lo principal es que esta enfermedad es prevenible y que el paciente que no se inicia en el tabaquismo, no va a estar sujeto a una adicción y no va estar sujeto a una droga. Evidentemente, sin fumar se disminuye en un porcentaje muy grande las patologías por las que fallece una persona española. A los 13 y 14 años se ven muy lejos patologías que pueden derivar del tabaco, pero lo evidente es que quien no fume, tiene un menor riesgo de padecer estas patologías. Desde luego, hay que decir también que el cigarrillo electrónico no es menos inocuo que el normal y hemos visto que muchos jóvenes se han iniciado con este nuevo producto pensando que es menos malo.

–¿Qué medidas propone para la reducción del tabaquismo?

–El consejo antitabaco, por supuesto, es fundamental, siempre y también encarecer el precio del tabaco, que sería una buena medida. Porque los jóvenes tendrían menos facilidad para su compra y sobre todo potenciar esas imágenes tan deletereas que tiene el paquete para visibilizar sus efectos.