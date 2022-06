Las obras de reforma del histórico edificio civil de la plaza de abastos de As Burgas concluirán, según las previsiones de Acciona, la firma adjudicataria, en el mes de septiembre. Sin embargo, si el Concello no saca a licitación el proyecto de urbanización del entorno, antes de que Acciona entregue la obra de reforma del edificio de la Plaza de Abastos y se vaya, este inmueble quedará “como una carcasa bellamente reformada, pero vacía, y sin accesos, porque queda un entorno de tierra que, si quitan las vallas implica riesgos, y no hay tampoco plan funcional, es decir de distribución y usos del recinto” indican fuentes próximas a la obra.

La visita, esta misma semana, de los grupos de oposición para conocer la marcha del proyecto, tras meses señalaron “de oscurantismo” en las que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, no les daba permiso para entrar al recinto, ha sido la constatación del absurdo. Otra “plaza de A Ponte II” Dos años después del inicio de un proyecto de reforma, que ronda los 5 millones de euros de inversión, la belleza de la rehabilitación no ha sido puesta en duda por ninguno de los grupos que han visitado las obras, pero el temor, es que vuelva a repetirse la historia de la plaza de abastos de A Ponte, rehabilitada hace más de 5 años, y cerrada, al no haber conseguido sacar adelante el Concello el concurso para su explotación. La situación de la plaza de abastos de As Burgas, tras la visita de los grupos políticos, centró parte de la controversia del pleno municipal del martes. El BNG subrayó que no se puede sacar, a estas alturas, un modificado, para agilizar las obras pendientes y la reapertura de la plaza de abastos con un modificado, si no que hay que hacer una nueva licitación. De hecho según los técnicos, la Ley de Contratos del Estado permitiría sacar adelante una nueva licitación cuando quedan obras para rematar un proyecto, por un presupuesto de hasta el 15% del coste total del coste del proyecto inicial, la propia reforma que fue adjudicada en su día por 4,8 millones. Pero la historia de este mercado tradicional, ha sido la de los sinsabores, con el Concello tirando hacia un lado y las Asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos a la contra. Según Jácome, detractor histórico de pagar esta obra con dinero público, acusó de nuevo a los placeros de estar “dilatando” la reapertura de la plaza, para estar más tiempo en el edificio provisional de la Alameda, poque la ubicación les resulta “más rentable” aduce. ¿Y la piscina termal? En medio del desaguisado y con la empresa sin cobrar, presuntamente y desde hace meses, las facturas por obras realizada que va certificando con carácter mensual, nada se sabe tampoco de la piscina termal de la planta cero. Para esa planta 0, de las cuatro que tiene ahora el edificio remodelado del mercado, había solicitado el actual alcalde a los redactores del proyecto inicial, un boceto en 3 D de cómo quedaría una piscina termal. Los técnicos cumplieron el encargo, pero nadie supo más. Ni estudios técnicos de expertos en hidrología termal ni captación para buscar surgencias termales. Las flamantes cuatro plantas que tiene ahora la plaza–dos para puestos de venta– y una cuarta bajo la cubierta para ocio, ya están. Ahora queda que impere el sentido común para reabrirla en condiciones. Desde 2009 se cayó del proyecto inicial el parking, el nuevo rianxo o el túnel de acceso Parte del debate plenario del martes, en lo referente al proyecto de la plaza de As Burgas, se centró en la posible pérdida de los 3,5 millones de subvención procedentes el 1,5 cultural del Gobierno central, que podrían perderse por sucesivas demoras del Concello. El bipartito defendió que no van a perder esa ayuda y la defenderán, si hace falta, en los tribunales. Pero lo que ya se ha ido perdiendo con el paso de las distintas corporaciones –4 en total desde que se presentó en noviembre de 2009 el primer proyecto de reforma de la plaza– fueron piezas cruciales. De hecho el proyecto inicial ascendía a 12,1 millones de euros e incluía un parking de 4 plantas y 400 plazas ( ya no está); una ubicación para el destartalado rianxo (ni está ni se le espera); un túnel de acceso bajo el puente Murallón (eliminados t así hasta 6 accesos distintos para facilitar la entrada a un mercado del siglo XXI, que iba a mezclar ocio y comercio.