Acusados de quemar la chabola en la que un hombre vivía bajo un puente: “Me dejaron con lo puesto”

Antes de que se pusiera la primera piedra del Puente del Milenio, José ya había empezado a construir con sus manos su casa, una chabola de ladrillos, bloques y uralita guarecida bajo el Puente Novísimo y una pasarela del camino de las Ninfas, una vivienda precaria –sin agua ni luz, aunque iba a tener suministro eléctrico pronto, dice el señor– en la que es aún visible la huella del fuego que la arrasó en julio de 2019.

Un hombre y una mujer, que entonces eran pareja, están acusados de un delito de incendio –no hubo peligro para personas ni el medio– por el que la Fiscalía solicita 2 años y medio de cárcel, así como el pago de 7.414,63 euros, por los daños ocasionados y el importe de los enseres que había dentro, y 12.000 euros por los perjuicios.

Los encausados, naturales de Ourense, niegan su implicación y las defensas pretenden la absolución.

El varón tiene múltiples antecedentes penales –contaba con 27 detenciones anteriores a estos hechos– y en la actualidad está en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra), desde el que ayer declaró por videoconferencia. La mujer, en libertad, a la que le constaban seis arrestos previos, acudió a la sala de vistas.

El ministerio público sostiene que, la tarde del 16 de julio de 2019, sobre las 17.15 horas, aprovecharon que el dueño no estaba para prender fuego a la chabola. En aquel momento pesaba sobre el varón una orden de alejamiento con respecto a la mujer, medida que presuntamente quebrantó.

Un testigo ya fallecido dijo que había visto a los acusados bebiendo en el lugar y salir poco antes de que se levantara una humareda. El varón llevaba un cuchillo, según recordó en el juicio el propietario. También dijo que, meses antes, había tenido problemas con ellos por sus ruidos de madrugada cuando estaban acampados en una tienda, a unos metros de la chabola.

En alguna ocasión les había dado comida. La encausada aseguró que el señor era como “un padre”. El perjudicado asegura que, una vez llegó al lugar tras el aviso de incendio de su amigo –había acudido a una consulta con una doctora–, vio al varón acusado en las inmediaciones. “Tenía 1.500 euros y documentación, se quemó la cocina, perdí una cadena de oro. Me dejaron con lo puesto. Gracias que una señora me ofreció su casa”, relató el afectado.

La fiscal subraya que el testigo ya fallecido los identificó “con nombres y apellidos” tras verlos dentro de la casa y avisar al dueño. “Ya tuvieron problemas un año antes con José, que tuvo que llamar a la Policía”, añade.

La defensa del acusado no ve pruebas. “Ninguna persona, ni siquiera el fallecido, presenció que provocara el incendio. No hay ninguna grabación, huella o testigo. Lo vieron en las cercanías, no dentro”. En caso de condena pide las atenuantes de alcohol y drogas.

“Nadie los vio dentro de la vivienda, que no gozaba de medidas de seguridad. Pudo ser un incendio accidental, no hay ningún informe que diga que fue provocado, solo se supone”, expuso el abogado de ella, que también plantea atenuantes.