El bipartito blinda 50 millones para gestionar el Concello con el inesperado apoyo del BNG

Un cambio en las expectativa de voto del BNG, en concreto de su portavoz Luis Seara, otorgó ayer al bipartito de PP y DO que gobierna en el Concello de Ourense, la mayoría de 14 apoyos necesarios, para sacar adelante una modificación de crédito de 50 millones, imprescindible para inversiones y para gestionar el Concello, pues el bigobierno no consiguió aprobar unos presupuestos este año, para poder sacar adelante decenas de obras en barrios, pagar facturas, convenios, otorgar subvenciones, a clubes y un largo etcétera, todo en el último año antes de las elecciones.

Tan solo fue desestimada, al tener solo los votos favorables del grupo del alcalde, la compra del antiguo Club Bamio, y fue la único lote que no salió adelante, de los 18 lotes en los que dividió el bipartito esta fuerte balón de modificación presupuestaria, precisamente para evitar que la oposición no rechazara en bloque 50 millones de euros, al no estar de acuerdo con algunos apartados.

El voto a favor de Luis Seara (la otra edil del Bloque, Ruth Reza no asistió al pleno por enfermedad), fue la sorpresa de la jornada y unido as los votos favorables del bipartito formado por PP y DO, Ciudadanos y el edil, no adscrito Laureano Bermejo, sumaban esa mayoría de 14 apoyos, para blindar esta fuerte modificación que dará oxígeno al bipartito.

Luis Seara explicó que, “·votar a favor de muchas de esta partidas “es una cuestión más de fe religiosa que política, pues algunos expedientes son pura falta de concreción”, indicó, como ocurría con proyectos de termalismo, o plaza de abastos, criticó también el lote 14 por otorgar subvenciones nomintivas a clubes deportivos, pero razonó que señaló daba su voto favorable a la mayoría de puntos, “en beneficio de los ciudadanos”.

Por una vez z el juego de afinidades políticas del hemiciclo municipal dio un vuelco, y mientras el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, agradecía al BNG, y en concreto a su portavoz Luis Seara que votara en clave de ciudad, y acusaba de “ni comer ni dejar comer”, al PSOE”, este último grupo rompía el habitual entendimiento BNG-PSOE, y el portavoz socialista Rafa Villarino acusaba a los nacionalistas de haber “blanqueado” al bipartito con su apoyo: “hoy le dio blanco nuclear al Gobierno”.

Villarino apeló a la “coherencia” de su grupo y vaticinó que “quien está en política y no es coherente, lo acaba pagando”, en referencia al portavoz nacionalista, Luis Seara. Este último acabó reconociendo que todos pueden cometer errores pero “el adversario no somos nosotros” pidiéndole que bajara el hacha de guerra.

"Al final el que gana es el zorro", sentenció el edil de Ciudadanos Pepe Araújo, en referencia a Jácome, pese a apoyarle todas las modificaciones de crédito

La concejala de Hacienda, Ana Fernando Morenza, había empezado la sesión apelando a la “responsabilidad” de los grupos políticos por encima de las ideologías, de hecho fue desgranando en línea geniales el contenido de cada lote. El lote número 1 con un montante de 4, 9 milllones es sobre todo para pagar a proveedores y facturas pendientes y se aprobó por unanimidad al igual que el lote 2, por 1,6 millones, que incluía inversiones y convenios tales como el del las obras del CHUO, o con la Confederación Hidrográficas para el saneamiento de Velle entre otras.

También hubo unanimidad en la modificación de crédito del lote 4 con partidas para temas sociales, pese a que la oposición ve insuficiente que se aporte solo el 2,7% del presupuesto para esta área.

El lote 5, con una partida de 2,7 millones para temas medio ambiente si tuvo el voto negativo de PSOE y no adscritos, pero salió adelante con los votos del PP, DO Cs, el no adscrito Laureano Bermejo, y el voto del BNG.

Para temas como obras en el Auditorio y festejos entre otros, dotaba el lote 6 una partida de 2,1 millones de euros. Se aprobó pese ala inconcreción del destino de algunas partidas festivas.El lote 7, con una inversión global de 2,5 millones destinados a temas de Urbanismo, y pago de indemnizaciones entre otros.

Pero las grandes partidas eran las de los lotes la 17 y las 18 con 14,2 millones y 11,3 millones respectivamente y destinadas sobre todo a decena de obras de infraestructuras en la ciudad y el perímetro rural, y fue providencial del nuevo el voto del BNG para sacarlas adelante, aunque el PSOE también se abstuvo lo que habría permitido de todos modos aprobar las modificaciones.

Al final el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, agradeció a cada grupo su apoyo, incluido a Ciudadanos a sabiendas de que este apoyo permitirá hacer obras antes de las elecciones al bipartito, dijo . Tal vez por eso en torno jocoso, Pepe Araújo señaló que con estos apoyos “gana el zorro”, en relación a Jácome.

El PSOE recuerda que se aprobaron algunos puntos pese a los informes en contra del interventor

El portavoz municipal del PSdeG-PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, que fue el encargado de argumentar la posición de voto de los socialistas en los diferentes lotes, destacó que “en casi todos los informes, el interventor dice que hay una falta de información, que no existe memoria o explicaciones del gasto y encontramos auténticos errores de bulto”. El secretario provincial de los socialistas ourensanos calificó de “farsa” la modificación presupuestaria y apuntó que “este sainete tiene fin, y hoy quedamos todos retratados y retratadas”, antes de afirmar que “nuestra posición es clara y quien la cambie (en alusión al BNG y su apoyo a la modificación), que lo defienda donde proceda”. Villarino criticó también que en un ayuntamiento que aprobó en 2020 unos presupuestos “de aquella manera, inservibles, con una partida total 500.000 euros menor a los anteriores y con un nivel de ejecución de los más bajos de la historia del Ayuntamiento de Ourense, vienen ahora con una modificación de crédito en la que no interesa la opinión de los vecinos y vecinas y en la que no se cuenta con la oposición”. El líder de los socialistas ourensanos también criticó el envío de la documentación “tarde, mal y arrastro, cuando recibimos los expedientes completos en la misma mañana en la que se celebraba el pleno”, así como la falta un informe de fiscalización del interventor”.

300.000 euros para talleres en centros privados como sucedáneo de la UPO

El grupo de concejales ye antes eran del grupo de Jácome y están ahora como no adscritos pero bajo las siglas de Coalición Centro Democrático, criticaron que una de las partida que se aprobaron fueran 300.000 euros, para unos talleres, que darán academias privadas y con las que intentan suplir la Universidad Popular de Ourense, UPO, que el propio Jácome suprimió. “Los 92.000 euros que tenía asignado en el presupuesto prorrogado, el “Programa Universidad Popular”, se transfirió a primeros de este año al programa de actividades de verano, dejando a cero dicha partida presupuestaria. Dichos 92.000 euros anuales han servido para cofinanciar durante años la matrícula de más de 3.500 alumnos anuales, y una media de 127 acciones formativas” señalan. Recuerdan que en el pleno de ayer “los grupos municipales del PP , Bloque Nacionalista Gallego y Ciudadanos, han apoyado una modificación presupuestaria de 300.000 euros “para llevar a cabo una oferta integrada y extractiva de formación y divulgación dirigida a todos los niveles y sectores sociales. Con un público objetivo de 5.000 usuarios” dice la memoria justificativa de dicho crédito extraordinario pero el acuerdo “es incongruente con el pasado acuerdo plenario de institucional de apoyo a la UPO”· y además afirman permite a Jácome trasladar ahora estos cursos a academias privadas.