Ourense, a la cola estatal en la compraventa de vivienda y de licencias para obra nueva

Ourense se ha situado, al remate de 2021, a la cola estatal en lo referente al porcentaje de compraventa de vivienda, con poco más de 700 transacciones. También tiene el índice más bajo en visados de obras de nueva construcción, con 0,7 visados por cada mil viviendas del parque provincial, según el último informe que acaba de presentar Tinsa, empresa líder en valoración inmobiliaria.

Los datos que caminan en línea descendiente, en paralelo a la realidad demográfica y al envejecimiento poblacional, tienen mucho que ver, en el caso de la ciudad, con el parón de la construcción relacionado con la carencia desde hace once años de un Plan de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado. De este modo, pese a ser la ciudad de Ourense la única que ha bajado los precios de la vivienda en el último año, con una variación de -1,2% interanual, y una media de 1.180 euros el metro cuadrado de los pisos a la venta en la ciudad –lo que la convierte en la capital gallega con la vivienda más barata después de Lugo–, las ventas no despegan. Es más, el precio actual de un piso en la capital en comparación con la variación de precios más altos que había registrados, es de un -21,2%.

Le sigue a Ourense, en esa lista de indicadores de actividad promotora y compraventa en España, la provincia de Zamora, pero con unos datos de 14,3 transacciones por cada 1.000 viviendas del parque provincial (es decir casi 5 puntos más), y, en octavo lugar como las de menos movimiento inmobiliario, la otra provincia gallega que aparece es la Lugo, con un 16,6, es decir a distancia de la provincia de Ourense.

Y eso que en el caso de Ourense ciudad, esa media de 1.180 euros metro cuadrado que cuesta una vivienda, es muy inferior a la media nacional que está en los 1.646 euros/metro. En el caso de las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, un piso en la ciudad triplica la media ourensana, y supera los 3.400 euros el metro cuadrado.

Sube la vivienda unifamiliar

En el caso de la provincia de Ourense, los precios medios por metro cuadrado de una vivienda son de 875 euros, y ahí sí que ha habido una crecimiento de la demanda de vivienda, en especial para reformar, sobre todo en concellos del perímetro de la ciudad.

Según un informe presentado por Fegein, la Federación Gallega de Empresa Inmobiliarias, solo en la comarca de Ourense, es decir la ciudad y concellos de su perímetro, hay más de 27.000 viviendas vacías, lo que significa casi el 22% del total. Por este motivo, desde esta federación gallega se prevé una gran demanda de licencias, bien para construir o para rehabilitar vivienda, ante el aumento que hubo ya de vivienda unifamiliar con la pandemia. “Solicitamos agilidad en los trámites de planificación como de licencias de obra nueva, rehabilitación o reformas. Galicia y sus 313 ayuntamientos, necesitan agilizar más los tiempos en el urbanismo para disminuir los largos e inadmisibles plazos urbanísticos”, indica Benito Iglesias, presidente de Fegein.

De hecho afirma que “los ayuntamientos van tener que afrontar un gran volumen de licencias para reformas y de rehabilitación en los próximos meses, y no nos podemos permitir que la gestión de los proyectos quede colapsada, y no se puedan cerrar los expedientes. Ya que si no se cierran los proyectos de rehabilitación, se tendrán que devolver las ayudas europeas”, advierte el representante empresarial.

La hipoteca media en la provincia es de 91.000 euros, con cuotas que rondan los 402 euros/mes

El estudio de Tinsa aborda también la hipoteca media que han suscrito los gallegos que han comprado vivienda en los últimos mes. En el caso de A Coruña ronda los 110.133 euros; en Pontevedra, la más cara, está en torno a los 115.135 euros, en Lugo, la más barata tiene un volumen medio de 78.358 euros, y los ourensanos que han suscrito una hipoteca para comprar vivienda, lo han hecho por una media de 91.078 euros, lo que se traduce en una cuota hipotecaria mensual media, según indica el estudio de Tinsa, de 402 euros al mes. La de Ourense provincia es la cuota hipotecaria media más baja de Galicia, tras la de Lugo, que está en los 441 euros/mes; la de A Coruña ronda los 486 euros al mes y, a la cabeza de Galicia está Pontevedra, donde la cuota hipotecaria ronda los 508 euros al mes El esfuerzo hipotecario teórico anual que realizan para comprar su vivienda los ourensanos, es el 20,4% de la renta disponible, el más bajo de Galicia según el presente estudio inmobiliario. Sin embargo la media nacional española de una hipoteca, supone el 30,7% de la renta disponible de los hogares, indica Tinsa.