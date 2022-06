Avelina Dacosta Formoso (56 años) tiene una discapacidad visual y lleva 18 vendiendo el cupón de la ONCE en la Praza Maior. Coloca su puesto en la esquina con Bispo Cesáreo y Lamas Carvajal y hace siempre el mismo horario, de mañana y tarde. Entre cupón, rasca y lotería, también orienta a los turistas que preguntan por dónde se va a tal sitio o a qué hora sale el Tren das Termas. El fin de semana, cuando no trabaja, hace lo que más le gusta: quedarse en casa y descansar.

Pero este fin de semana salió de su rutina para recoger en Madrid el premio a la mejor vendedora de la ONCE de Galicia en 2021, un galardón con el que la organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus productos. De regreso a casa, Avelina se sentía “como la artista del siglo”, tras recibir este reconocimiento. “Alguna vez me tenía que tocar a mí”, dice, sacándose mérito. Lo cierto, apunta, “es que vendo mucho”. Aunque le gustaría repartir más premios. El más grande, de 30.000 euros, lo vendió hace años.

Dieciocho años en el mismo punto de venta y no quiere cambiar. “Este lugar me gusta y tampoco quiero cabina, me encanta el contacto cara a cara con los clientes”. Ademas de guía turística, también se le da bien escuchar. “La gente me cuenta su vida y yo cuento la mía”.