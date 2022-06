La Fiscalía pide un año y medio de prisión –la pena se sustituiría por la expulsión de España durante 5 años– para un hombre que, junto a otro en paradero desconocido en la actualidad, presuntamente presionaron a un menor para que no ratificase la denuncia por el robo con violencia del que había sido víctima. Está acusado de un delito de obstrucción a la justicia, y se enfrenta también a tener que pagar 1.680 euros de multa.

Según el relato de los hechos que expone la Fiscalía, entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre de 2018, el acusado y el otro implicado en paradero desconocido abordaron en la calle al menor, dirigiéndole expresiones como: “Dile a tu madre que no vayáis a juicio, porque, si no, iremos a por ti. No siempre vas a tener 17 años, ni va a estar tu madre para protegerte”. “Ándate con ojo, vas a tener problemas”. La intención era “perturbar su ánimo y acobardarlo”, señala el fiscal.