Marco, el primer bebé ucraniano que nace en Ourense tras huir su madre de la guerra

Iryna quiso quedarse en Ucrania cuando sus padres y su hermana pequeña emigraron a España hace 18 años. La primera en salir fue la madre, María Bahiyan, que buscaba lejos de su país una vida mejor. Cuando llegó el momento del agrupamiento familiar, Iryna tenía 17 años y prefirió quedarse con sus tíos. Hizo su vida en Lutsk (Volin), en el nordeste del país.

Con la invasión rusa no le ha quedado alternativa y el pasado mes de marzo, embarazada de seis meses, cruzó la frontera en coche con sus dos hijos de 8 y 10 años. Ya en Polonia cogió un avión para reunirse con sus padres en la ciudad de As Burgas, a la que ha llegado como refugiada. Este viernes, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, nació su tercer hijo, Marco, el primer bebé ucraniano que ve la luz en esta ciudad porque su madre ha tenido que huir de la guerra.

“Iryna es una mujer muy valiente”, dice su madre. Cuando Rusia invadió Ucrania le pidió que se viniese, pero ella se resistía. Hasta que los misiles empezaron a caer cerca de la frontera con Polonia. “Yo tenía cada vez más miedo, estaba intranquila, y cuando bombardearon el aeropuerto decidió venirse con los niños. Su marido los acompañó hasta la frontera y allí se despidieron. Iryna dejó el coche en Polonia, en la casa de unos familiares y cogió el avión”, relata María.

La acogida ha sido muy buena y los niños ya han hecho amigos en el colegio, en A Ponte. “Extrañan mucho, sobre todo el mayor, pero están bien”. La abuela está contenta por tener a sus nietos cerca, y poder coger al tercero recién nacido en sus brazos, pero sabe que no será por mucho tiempo. “Iryna quiere regresar, la situación en Lutsk es tranquila porque está cerca de Polonia, y no parece que vayan a avanzar por ahí, pero quién sabe...”, señala. Confía en que el regreso no se produzca hasta que haya garantías de seguridad.

María trabaja como empleada de hogar y la economía familiar es muy ajustada. Con su hija y sus nietos en casa los gastos se disparan, por lo que cree que va a necesitar ayuda. Por el momento, toca adaptarse a la llegada de un nuevo miembro a la familia. El pequeño Marco nació el viernes por la noche y este domingo al mediodía recibió el alta. El padre sigue en Lusk, donde trabaja, y pudo conocerle por videollamada. “Estamos todos muy contentos, la atención en el hospital ha sido muy buena, el personal sanitario fue muy amable”, dice la abuela.