De los 432 que adquirieron esta condición el pasado año, 265 son mujeres y 167 hombres. En cuanto a la edad, 85 son menores de 20 años, 19 de los cuales tienen entre 0 y 4 años. Solo 11 superan los 65.

El modo de adquisición en la mayoría de los casos (367), fue por residencia, requisito que exige a la persona haber vivido en España de forma legal y continuada durante un período de diez años. Los 65 restantes la adquirieron por otros motivos, entre los que se encuentran aquellos que están o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España.

En cuanto a la nacionalidad de origen, la mitad de los expedientes aprobados en 2021 corresponde a residentes procedentes de Venezuela (83), República Dominicana (76) y Marruecos (55). Le siguen en orden Cuba (47), Colombia (30), Brasil (26), Pakistán (20), Portugal (13), México (10) y Ecuador (10).

Entre los 62 restantes figuran extranjeros con origen en Filipinas (3), China (3), Francia (1), Italia (2), Rumanía (8), Ucrania (1), Moldavia (3), Ghana (2), Guinea (3), Senegal (2), Honduras (3), Nicaragua (1), Argentina (4), Bolivia (6), Chile (4), Paraguay (8) y Perú (3).

De Brasil a dirigir un restaurante en Arnoia: “La nacionalidad para mí significaba libertad”

A Daiyane Barbosa de Moraes no le gusta demasiado recordar el proceso para adquirir la nacionalidad española porque fue un camino largo y pedregoso. Pasaron más de siete años desde que la solicitó hasta que el DNI llegó a sus manos. Cumplía los requisitos de residencia y en 2014 presentó la solicitud con toda la ilusión del mundo, pero el expediente se perdió en el Ministerio de Justicia y el proceso se atascó.

Con el paso del tiempo y agotada por la espera, acudió al Defensor del Pueblo. Su caso no era el único, le dijeron, y acabó contratando a un abogado para presentar recurso. Desde mayo de 2021 tiene doble nacionalidad. Daiyane es originaria de Brasil y siempre tuvo claro que su futuro era emigrar. “La mitad de mi familia emigró y yo veía que los que se marchaban trabajaban, compraban casa y enviaban dinero, pero en Brasil no era así; yo estudiaba y trabajaba, pero no conseguía nada, sabía que el futuro estaba en emigrar”, relata. Hizo la maleta con 18 años y reunió con sus primas en Ourense.

“La nacionalidad española es lo que más deseaba cuando llegué, yo tenía la ilusión de salir de Brasil para iniciar una vida en otro país. No venía con la intención de ahorrar para volver, sino de quedarme. Para mí, adquirir la nacionalidad significaba libertad”. Con el tiempo, sus primas regresaron, pero Daiyane se quedó.

Cursó estudios de restauración en la Escola de Hostelería de Vilamarín y hoy es la gerente del Mesón A Lareira, un restaurante para el que ha conseguido un Solete de la Guía Repsol por su cocina tradicional con platos como las anguilas con salsa de pimientos, el pulpo á Lagareiro o el arroz con leche. En Arnoia ha encontrado su lugar y a su familia y es ahí donde quiere estar: “He tenido la suerte de encontrarme siempre gente buena en mi camino”.