Pioneras ‘ourensanas’ que marcan el camino en el siglo XXI: “Es bueno que se tengan más referentes”

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, no se fotografió en el Madrid Leaders Forum con varios empresarios porque eran todos hombres. La presidenta de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, dijo, ante la falta de mujeres en un foro sobre energía, que “no piensen que aquí no solo el fósil es el gas”.

Dos mujeres con poder y de alto rango directivo que visibilizan la falta de presencia femenina y las escasas oportunidades que todavía tienen las mujeres en ámbitos hegemónicamente masculinizados. Ourense no se queda al margen de la realidad y hay una cuna de pioneras que marcan el camino para las generaciones que llegan, dejando un legado histórico.

Cuatro mujeres que han roto el techo de cristal a nivel provincial y autonómico

Desde 2012, la superintendente María Barrera dirige a la Policía Local de Ourense, pero no es la única que en la última década ha roto techos de cristal. Carmen Sampayo lo hizo en enero de 2019 en el Colegio de Economistas de Ourense; Marisol Nóvoa es, desde junio de 2019, la primera mujer presidenta de la patronal ourensana tras 40 años de vida de la organización empresarial; Eva Regueiro fue nombrada como la primera fiscal jefa de la historia de la provincia en septiembre de 2020; y a esta nómina se le une la elección de la salmantina Pilar Garzón como la primera presidenta del Colegio de Médicos de Ourense tras más 120 años de historia.

Todas ellas han roto ese techo de cristal a nivel provincial, pero lo hacen también a nivel autonómico. Además, son precursoras y ejemplos en el panorama nacional como la médica Pilar Garzón que es la presidenta más joven de los Colegios españoles y Marisol Nóvoa y Carmen Sampayo que son dos de las pocas que presiden sus formaciones en toda España.

Todas ellas son ejemplos a seguir, y nombres que rasgan la historia. Aseguran sentirse “orgullosas” por ser las primeras en su ámbito competencial, así como por romper esos límites tan intangibles e invisibles, como claros y evidentes.

Lideresa de economistas

A Carmen Sampayo le surgió la oportunidad. Ella nunca se había imaginado ser decana del Colegio de Economistas y mucho menos ser la primera mujer en hacerlo en Galicia. “Fue una mezcla de preparación y oportunidad, surgió esa opción y mis compañeros me animaron para que lo hiciera, no fue nada planificado ni buscado”.

Ella fue vocal, secretaria general y ahora presidenta en un mundo dominado por hombres y a día de hoy recuerda algunos episodios sexistas: “En algunos actos a los que he ido con otros compañeros, las personas que nos recibían se dirigían a ellos primero y después me preguntaban quién era yo y claro pues les respondía que era la presidenta y reaccionaban saludándome”.

"Las nuevas generaciones sí que están más concienciadas"

Hay algunas costumbres que no se pierden, pero la decana dice que “venimos de una educación, donde las nuevas generaciones sí que están más concienciadas que las anteriores, de la importancia de la igualdad de oportunidades y de fomentar y potenciar el feminismo”.

Ella es ahora una referente y las suyas eran su madre y su abuela por trabajar “en una época en la que no era muy normal”. Para ser presidenta, trabajar y conciliar con la familia, es necesario un entorno concienciado con los derechos individuales y profesionales.

A este respecto, señala que “tengo un equipo directivo que me apoya en todo y además en casa hay una corresponsabilidad que debería haber en todos los hogares”. Adaptar horarios de reuniones y más sesiones telemáticas son alguna de las medidas implantadas en la organización para cumplir con la conciliación.

Primera decana economista de la comunidad María del Carmen Sampayo David (1973) conoce “muy bien” el Colegio de Economistas de Ourense, siendo vocal primeramente, después secretaria general y ahora decana desde enero de 2019. La ourensana es Licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomada en Empresariales por la Universidad de Vigo en el campus de Ourense. Forma parte de la comisión de género del Consejo General de Economistas y es una de las cinco mujeres que lideran una organización colegial de economistas de las 47 que hay en España

Una referente empresarial

A Marisol Nóvoa los inicios se le hicieron duros al frente de la Confederación de Empresarios de Ourense. Ella también rompió un techo de cristal al ser la primera mujer en presidir una patronal en Ourense y en Galicia y es, actualmente, una de las pocas en hacerlo en España.

La carballiñesa dice que “nunca me imaginé llegar a ser presidenta, la verdad, nunca se me había pasado por la imaginación. Se fueron dando las circunstancias y con el apoyo de muchos de mis compañeros y compañeras me decidí presentar”.

“Al principio de todo, notaba como que no me reconocían"

Ver a una mujer dirigir una patronal sigue extrañando a algunos, pero ella ya se siente una presidenta reconocida: “Al principio de todo, notaba como que no me reconocían, como nunca había estado una mujer al frente pues pensabas que era la normal. Fue cuestión de tiempo y ahora sí que me reconocen y las relaciones con los empresarios y todo el tejido empresarial es mucho mejor”. Y añade que “antes cuando entrabas a una reunión donde la gran mayoría eran hombres parecía como que no estabas a su altura”. Todo es cuestión de tiempo y su condición de presidenta ya es una realidad desde hace tres años.

La conciliación se presupone difícil. Ella trabaja durante la semana ejerciendo la abogacía y los asuntos inherentes a su presidencia y los fines de semana le toca abordar asuntos de la Confederación. “Supone muchísimo tiempo, porque a mi trabajo habitual, hay que sumarle el trabajo de la Confederación y eso la verdad requiere esfuerzo. Tienes que sacar tiempo de algún lado para hacerlo, pero estoy orgullosa”. Es también el sentimiento que tiene su familia cuando ven a la primera mujer en dirigir la CEO y ser una precursora en Galicia.

Sobre la educación y la conciencia actual dice que “ahora los más jóvenes tienen asumido mucho más la conciliación familiar, tienen otra educación que nuestras generaciones no tuvimos y eso se nota. Muchos ya piensan en la conciliación”.

“Las mujeres estamos preparadas, más que muchos hombres, para desempeñar puestos directivos"

Y anima a las mujeres a presentarse a puestos directivos y de responsabilidad, porque “las mujeres estamos capacitadas y preparadas, más que muchos hombres, para desempeñar ese tipo de puestos. Tenemos cualidades y conocimientos, pero tienen y deben sentir que se quieren presentar”.

Marisol ya forma parte de la historia y sobre ser un referente alega que “es una sensación de satisfacción y orgullo romper un techo de cristal como ese en el mundo empresarial, pero ser la primera presidenta de la CEO o serlo en la primera de Galicia, no puede hacer que pensemos que está todo conseguido, tenemos que seguir caminando y luchando para romper más límites”.

Una pionera en el mundo empresarial local José Manuel Pérez Canal le dio la oportunidad a Marisol Nóvoa Rodríguez (1959) de entrar a la junta directiva de la Confederación Empresarial de Ourense. Esta le sustituyó y tras 42 años, ella se convirtió en la primera mujer en presidir una patronal provincial en junio de 2019. También lo fue en Galicia y una de las pocas del territorio nacional. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago es un referente en el mundo empresarial, además de ejercer la abogacía como su actividad profesional. En un mundo de hombres, ella ya es una pionera en las patronales.

La presidenta más joven

El 85% de las nuevas incorporaciones al MIR en Ourense eran mujeres. Y eso es algo que quiere destacar la nueva presidenta del Colegio de Médicos, Pilar Garzón, que comenta que ella no feminizaría el nombre del colegio porque se siente representada, igual que sus compañeras. Sin embargo, hace una previsión: “El 90% de los profesionales de Medicina, más o menos, dentro de unos años serán mujeres, porque lo estamos viendo en las nuevas generaciones”.

La salmantina acaba de acceder al puesto presidencial rompiendo esas barreras invisibles que dificultan la progresión laboral a las mujeres. Tras 120 años de historia de la organización colegial, es la primera mujer en dirigirlo, es, además, la pionera en la comunidad y es la más joven de todas y todos los presidentes provinciales de médicos en España.

“No fui consciente de lo que suponía mi nombramiento"

“No fui consciente de lo que suponía mi nombramiento hasta que me lo dijeron y además romper todas esas limitaciones en Galicia y en España... que al final piensas, pues sí que había algo ahí arriba. Son muchos techos de cristal rotos en ese sentido, que no deja de ser curioso que se produzcan ahora, pero todavía tenemos mucho futuro por delante”. Y añade que “estoy abrumada por el momento en el que he llegado y por todo lo que supone”.

Como Carmen y Marisol, Pilar no se imaginaba presidir una organización y fue el camino que hizo en Ourense el que determinó que ya sea un referente. Llegó al hospital ourensano para hacer el MIR y desde hace 17 años es médica de Urgencias.

“Cualquier día mi hija llama al conselleiro sin querer”

Compagina la entrevista jugando con su pequeña, como también lo hacen otros miembros de la junta directiva del Colegio, para visibilizar que la conciliación y la coparentalidad está a la orden del día en la esfera política y social. Y bromea diciendo “cualquier día mi hija llama al conselleiro sin querer”.

Normalizar estas situaciones cotidianas es algo que se visibilizó mucho más con la pandemia y desde la llegada del COVID, el Colegio fomenta la conciliación con reuniones a primera hora o a última de la tarde y con sesiones telemáticas de las conferencias para poder verlas desde donde se quiera.

"A un médico se le llama por el apellido y nosotras seguimos siendo Pilar"

Ella no se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer pero sí que “he visto que compañeras de forma directa o indirecta han vivido esos micromachismos que todavía existen y que, gracias a todos y a la conciencia colectiva, van desapareciendo. Pero hay cosas que no cambian, como por ejemplo que a un médico doctor se le llama por su apellido, por ejemplo Dr. González, y nosotras sigamos siendo Pilar y nos llamen por el nombre”.

Y añade que “cuando entras a una consulta con un hombre, las miradas siempre se dirigen al hombre pensando que es el facultativo y tú la enfermera. Pero, repito, que esos roles de género se están modificando y cada vez somos más mujeres médicas”.

Una precursora al frente de los médicos Pilar Garzón Guiteria (1978) es la presidenta electa del Colegio de Médicos de Ourense y después de 120 años de historia la organización colegial tiene una mujer que lo dirige. La salmantina es también la primera mujer que preside un Colegio de Médicos en Galicia y la más joven en toda España. Es médica especialista de Medicina de Familia y desde hace 17 años ejerce en el servicio de Urgencias del CHUO. Llegó como residente a Ourense, participó en las funciones orgánicas del colegio y ahora lidera una formación que tiene la paridad como principio de sus Estatutos.

Todas ellas recalcan que la igualdad de oportunidades tiene que ir acompañada de méritos asociados a la carrera profesional, para desempeñar esos puestos directivos o de máxima representación. Animan a las mujeres a presentarse a dichos puestos, aunque todas ellas comentan, e incluso lo han pensado en algún momento, que “para qué te metes ahí si va a ser un lío”.

Ese pensamiento rondó por sus cabezas en algún momento, pero estas ‘ourensanas’ son pioneras en pleno S.XXI, precursoras de generaciones que no han tenido referentes locales ni autonómicos y pocos nacionales. Rompedoras de techos de cristal inalcanzables hace décadas que visibilizan el papel de la mujer en instituciones, eminentemente, lideradas por hombres.

Carmen Sampayo arguye con sinceridad: “Es bueno que se tengan más referentes femeninos, ayuda a visibilizarnos, romper techos de cristal y ser ejemplo para las nuevas generaciones”. Ellas marcan el camino del futuro como lo hacen la ourensana Zulema González (árbitra) o Pilar López-Guerrero, primera decana del Colegio de Abogados de Ourense.