Unión de Feriantes de España presenta el lunes un proyecto para salvar las fiestas de A Ponte

Las fiestas de Santiago Apóstol, que se celebraban durante varios días en torno al 25 de julio en el barrio de A Ponte, y que han sido consideradas siempre las más importantes y populosas de Ourense, este año, por primera vez en su historia, corrían el riesgo de desaparecer, al no aparecer ninguna comisión dispuesta a organizarlas.

Sin embargo, la Unión de Industriales Feriantes de España (UIFE), que preside Ángel Gutiérrez y que representa a 35.000 empresarios del sector de las atracciones de feria en todo el país, desveló ayer que están dispuestos a asumir la organización de este evento festivo. “Hemos encargado un proyecto de seguridad elaborado por técnicos, que vamos a presentar la semana que viene al Concello de Ourense, para tratar de organizar nosotros las fiestas de A Ponte, y traer en torno a 50 y 60 atracciones de distinto tipo al barrio”, explica.

Contratarán dos orquestas

El presidente de la UIFE indica que “la propuesta es que, nosotros, a cambio de una exención en las tasas por instalarnos, correríamos con el gasto de otras dos orquestas, además de la que va a pagar el Ayuntamiento de Ourense, que asume también el pago de los fuegos artificiales De este modo el programa del Santiago Apóstol podría durar cuatro días, es decir el 23, 24, 25 y 26 de julio”, subraya.

Asegura que las fiestas pontinas, son incluso “más importantes para los feriantes que las fiestas mayores de Ourense, y cada año renunciábamos a estar en otras capitales de España, porque en A Ponte se trabaja muy bien, por eso vamos a intentar presentar este programa el lunes, y ya hablamos con un técnico de Cultura, con el alcalde y con la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio para explicarle nuestra idea”, avanza.

Frente a quienes creían que ya no se podrían celebrar esta fiestas, y el rumor de que no habría tampoco barracas este año en las fiesta mayores de Ourense, que serán en la última semana de junio, Ángel Gutiérrez explica que “aún hay tiempo para presentar un estudio técnico y de seguridad, de hecho el Concello tiene todo adelantado, y este año las barracas de las fiestas de Ourense (las del Corpus) irán en el Barbaña, con medio centenar de atracciones”, explica.

“La idea es que haya actividades para niños con pocos recursos”

“Hemos querido coger el timón, porque las fiestas pontinas son muy importantes para nosotros, y no se podían perder. Además en mi sector fueron dos años muy malos con la pandemia. Somos más de 35.000 familias y no hemos dejado de pagar impuestos pesar de no haber trabajado en todo ese tiempo”, explica Ángel. En el caso de su proyecto técnico para las fiestas de A Ponte, “incluye todas las medidas de seguridad, amplios pasos de más de 4 metros para que circule cualquier vehículo de emergencia y, además, hay propuestas para que haya actividades infantiles, algunas de Bienestar para niños de pocos recursos. Eso, si sale, lo organizaría el Ayuntamiento y nosotros podríamos repartir incluso alguna ficha para que vayan a las atracciones”, adelanta Ángel si todo sale bien, el “salvador” de las fiesta pontinas”.