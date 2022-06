Termas do Muíño y A Chavasqueira reabrirán en verano

La concejala de Termalismo del Concello de Ourense, Flora Moure, adelantó ayer que, salvo imprevistos, espera que algunas de las termas de la ciudad, las que implican una obra menor y menos compleja, como las Termas do Muíño y las públicas de A Chavasqueira, puedan estar listas ya para el verano, pues “se acaba de incorporar el remanente de la modificación presupuestaria, que se llevó a cabo el año pasado y en la que se habían pedido 1,4 millones que teníamos ahí pendientes”, señaló.

También adelantó la titular de Termalismo que, ayer mismo, se hicieron “las primeras retenciones de crédito para que salga a contratación la obra de adaptación de la piscina termal de As Burgas, que ya habíamos anunciado, una obra ambiciosa, con una inversión prevista de e 576.000 euros, así como 280.000 euros más , para las obras de Termas de Outariz y Burga de Canedo”, indicó Flora Moure.

Estas últimas son obras más complejas las instalaciones, al igual que Termas A Chavasqueira y Termas do Muíño, están cerradas desde hace más de dos años, no ya por la pandemia, sino a causa de la Ley de Usos Lúdicos de Aguas Termales, que afectó de lleno al modelo ourensano, y obliga a realizar en todas las termas, adaptaciones de distinto calado. En algún caso para que puedan reabrir, habrá que crear nuevas captaciones termales y depósitos, que garanticen que se puede renovar el agua de cada poza termal cada cuatro horas, como impone la mencionada normativa.

“Esperamos que algunas termas reabran este verano y, de hecho, estamos ya con una memoria para ejecutar la adaptación de Termas do Muíño. Todo dependerá luego de los tiempos de ejecución de las empresas con las que estamos contactando para pedirles presupuestos”, avanzó la concejala.

Otra obras de mayor calado como las de Outariz, Burga de Canedo y las de adaptación de la piscina termal de As Burgas, “son obras mayores, que salen ahora par contratación, y ahí los plazos son más largos” advierte Flora Moure. De ahí que vea más factible que salgan ya para estar en funcionamiento este verano Termas do Muíño y las pozas públicas gratuitas de A Chavasqueira.

Por lo que respecta a las Termas do Muíño da Veiga, fueron sometidas recientemente a un proceso de limpieza de los vasos y del entorno, pero los usuarios se quejan de que todavía no se pueden utilizar al no estar abierto el grifo de agua fría que permita rebajar la temperatura del agua termal y permita la inmersión.