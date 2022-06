Las fiestas de Barrocás tendrán control de aforo, seguridad y no estará el dj Kiko Rivera

Las imágenes y momentos de tensión vividos en las fiestas de O Couto con la actuación de la orquesta Panorama han puesto de sobre alerta a las comisiones de fiestas para tener un claro plan de seguridad y de evacuación ante posibles contratiempos. Hoy empiezan las Fiestas de la Urbanización Peñarredonda de Barrocás con la discomóvil A Gramola y la orquesta Euphoria. Además, el cartel indicaba que también estaría Kiko Rivera, pero al dar positivo el pasado martes y controles médicos el dj suspendió su actuación por motivos de salud. El hijo de Isabel Pantoja dijo en sus redes que “después de ir al médico, me han vuelto a hacer una prueba y sigo dando positivo. Me parece una irresponsabilidad tremenda por mi parte ir a realizar un concierto con mucha gente, ir en avión y desplazarme en una furgoneta siendo positivo en COVID. Así que lo siento mucho por la gente de Ourense, espero que nos veamos pronto, y me pasaré todo el fin de semana encerrado en este cuarto”.

La organización hizo un vídeo público en su perfil de Youtube y también en Facebook para aclarar cuales serán las normas que rijan las fiestas que durarán hasta el domingo. La entrada al recinto se hará por la calle José Antonio Nieves Conde donde se hará el control de aforo por la seguridad contratada y es, según la organización, donde "las personas que vengan con botellón o bebida es ahí, donde se instalará la puerta principal, donde se prohibirá entrar con ese tipo de bebidas y estarán obligados a tirarla al cubo de la basura". Sobre un descampado que hay en Chano Piñeiro, la organización avisa "estará vigilado y no se permitirá acceder al público ni el viernes ni el sábado, como sucedió otros años".Para evitar imágenes como las vividas en O Couto, la comisión dispuso que las actuaciones sean una en cada rotonda de Chano Piñeiro para dejar el suficiente espacio entre una y la otra y que haya suficiente sitio para que la gente se encuentre tranquila. Cómo aparcar El Parking del Hospital Santa María Nai estará disponible para aquellos que lo deseen durante 12 horas, desde las 19.00 de la tarde hasta las 7.00 horas, por un importe de tres euros, según explicaba la organización. Que añade que "se pagará en caja, no en la máquina, para solicitar un bono para la fiesta y si la gente quiere aparcarlo 24 horas, tan solo se le cobrará 6 euros". Para el vecindario Para el vecindario del barrio, la organización comenta que "hasta las 20.00 horas pensamos que todo el mundo puede pasar con el coche hacia los garajes y durante el resto del tiempo habrá dos salidas para los turismos una que es la calle José Antonio Nieves Conde, por donde saldrán el viernes y el sábado, y el domingo que no hay verbena se saldrá por la calle San Mamede". La organización avisa que desde las 23.00 horas hasta las 5.00 horas del día siguiente estará cerrado el paso a los turismos y las entradas para los garajes de las calles Montepedroso, Bella Otero y Chano Piñeiro se hará por la calle San Mamede, y para los primeros bloques de viviendas de Chano Piñeiro por la calle José Antonio Nieves Conde. Vigilancia y operativo Durante el día de ayer, algunos de los vecinos y la propia comisión manifestaron sus diferencias e incluso tuvo que hacer presencia la grúa municipal y algún agente para poner orden. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, el edil Telmo Ucha, comenta que "se supervisarán cada una de las jornadas festivas para transcurran con absoluta normalidad y dentro de las reglas establecidas y se dispondrá de un operativo policial para vigilar el evento". El edil ultimaba ayer la disposición de los agentes policiales, junto con la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil para que no haya ningún contratiempo y todo discurra con normalidad. Sin Kiko Rivera pero con seguridad, control de aforo y salidas de emergencias claras para evitar imágenes como las de las fiestas de O Couto.