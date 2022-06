Los últimos coletazos sin resolver de la operación Pokémon han llegado al juzgado de Ourense. Son tres piezas que están en manos de cada uno de los tres magistrados de instrucción de la capital: Leonardo Álvarez, decano y titular de Instrucción Número 1; Luis Doval, responsable de Instrucción 2; y Eva Armesto, la magistrada de Instrucción 3.

De la variedad de piezas –más de una treintena– en las que se ha ido troceando la operación Pokémon desde que la jueza Pilar de Lara emprendió una macrocausa hace más de una década, hay varias que se han ido archivando después de años de espera, tras caer en manos de otros magistrados.

En marzo, Leonardo Álvarez sobreseyó unas diligencias que investigaban un supuesto amaño en la adjudicación en 2014 de la explotación del embarcadero de Santo Estevo, en la Ribeira Sacra. El magistrado no apreció ningún trato de favor y recordó que no se puede sostener una acusación “en meras sospechas o meras teorías no acompañadas de hechos”.

Habían sido investigadas durante años nueve personas, entre ellas el exalcalde de Nogueira de Ramuín, César Parente, la secretaria interventora, así como el director comercial y el director general de la empresa Monbus.

En mayo, Sandra Piñeiro, jueza de Instrucción 2 de Lugo, sobreseyó una causa sobre supuestas donaciones para la financiación irregular de distintos partidos en las elecciones municipales de 2011.

“No cabe reputar mínimamente justificada la perpetración de delito. Pese a la investigación a lo largo de los años, que incluyó medidas limitativas de derechos fundamentales, no es posible encajar penalmente las conductas analizadas de supuesta financiación ilegal en ninguna de las figuras delictivas”, concluyó esta magistrada.

Del cierre de la causa se han beneficiado un total de 12 investigados, entre los que se encontraban, en el caso de Ourense, el expresidente de la Diputación y el PP provincial, José Luis Baltar, y el exedil del BNG Fernando Varela.

Una década más tarde, tres jueces de Ourense estudiarán cada una de las tres piezas que han llegado desde Lugo para decidir si hay base para ir a juicio, o bien dan carpetazo.