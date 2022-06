Os alumnos do curso 2021-2022 do obradoiro de instrumentos da Deputación de Ourense, impartido por Manuel Brañas e Carlos Castro nas especialidades de gaita, requinta, pito pastoril, instrumentos de percusión e instrumentos medievais, recibiron onte os diplomas da man do vicepresidente primeiro da Deputación, Rosendo Fernández. Na parte final do acto actuaron Vanesa Muela e Rodrigo Jarabo, cun repertorio de cancións tradicionais de Castela e León.