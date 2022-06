Familias de alumnado con autismo piden más formación y recursos para el profesorado

La asociación Por eles TEA de Ourense organiza un curso de introducción al Trastorno del Espectro Autista que busca mejorar la atención que reciben estos menores en ámbitos como la escuela, prevenir posibles situaciones de acoso y favorecer su inclusión en la sociedad. La actividad arrancó ayer y se desarrolla en tres módulos los días 1, 8 y 15 de junio en las instalaciones del IES Blanco Amor de Ourense, de 16.00 a 20.00 horas.

Esta es la primera edición de la actividad impulsada por este colectivo integrado por familias con niños y niñas con TEA y está orientada, sobre todo, a profesionales de la enseñanza, psicología, logopedia, psicopedagogía, terapia ocupacional, integración social y educación social, tanto en ejercicio como en proceso de formación, explica María Dolores Losada García, vicepresidenta de la asociación.

El curso, apunta, surge de las “carencias” que la entidad ha detectado a través de sus colaboraciones con centros educativos: “Estamos viendo que muchas veces los profesores no tienen la formación o el apoyo necesarios para atender las distintas necesidades especiales que tienen estos menores”, apunta.

Desde la asociación señalan que la ratio de alumnos con necesidades educativas especiales que desarrollan toda la jornada escolar en centros ordinarios de Ourense “es relativamente alta”, pero para que la inclusión sea real es necesario velar también por su participación y desarrollo dentro del colegio, dicen. “Debemos tomar conciencia de que la simple escolarización no es suficiente”, inciden.

Afirman que esta formación básica “debería ser generalizada en todos los centros y promovida desde Educación, porque hemos visto que al profesorado le hacen falta estrategias para la atención a estos alumnos; y no es que no quieran, es que a veces no tienen las herramientas ni los medios adecuados”, indica la vicepresidenta.

Abordar situaciones de estrés

“La integración es enriquecedora y favorece a todos, tanto al alumno que tiene necesidades especiales como al resto”, explica. Sin embargo no siempre es fácil para el colectivo TEA, sobre todo cuando la edad avanza. “La adolescencia es muy difícil para todos, y en esta sociedad es cierto que estos alumnos tienen más probabilidad de sufrir acoso o situaciones de gran ansiedad y de estrés para ellos”. Dificultades que con un apoyo adecuado y formación, los profesores podrían “suavizar y limar”.

María Dolores señala que cada menor con TEA tiene su complejidad y que en las aulas no sirve un enfoque global, de ahí la importancia de especializar la atención y de contar con profesorado sensibilizado. “Hay niños con comunicación verbal y otros que no, con discapacidad intelectual o no... Y hay centros que tienen más recursos que otros”, de ahí que demanden una mayor atención desde la consellería: “Es importante tomar conciencia de inclusión”, concluye.

Tres módulos y más ediciones en el futuro

El curso que ayer arrancó funcionará como actividad piloto, pero con la idea de continuar y celebrar nuevas ediciones. Se estructura en tres módulos impartidos por profesionales de diferentes entidades que prestan apoyo a personas con TEA y sus familias. Concretamente las psicólogas María Garrido, Cristina Couto y Paloma Montes, la terapeuta ocupacional Maira Delgado, la maestra de Educación Especial Paula Carreiro y la logopeda Sara Galicia.

Entre otras cuestiones, se abordará el manejo de programas, metodologías y herramientas para implementar en la intervención con personas con TEA.