José Fernández tiene 78 años y desde 1995 vive con un riñón de una mujer que ya falleció. A ella y a su familia le diría que “me gustaría que supieran lo agradecido que estoy por haberme ayudado a estar vivo. Esa donación es algo que tengo presente en mi día a día y gracias a esa mujer estoy vivo, cuando no daban un duro por mí”.

El ourensano es uno de los usuarios de Alcer (Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón), que junto con el Servicio Gallego de Salud, visibilizaron la importancia del acto solidario de donar en el Día Nacional del Donante de Órganos. Fuentes sanitarias señalan que el pasado 2021, se registró el mayor número de trasplantes de órganos sumando 33, gracias al altruismo y el compromiso con los demás de 11 familias. La donación continúa en ascenso en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras incrementándose el número de donantes en un 57% más que 2020 y en un 45% más que 2019.

Además indican que otras 25 familias, con su respuesta afirmativa, permitieron trasplantar córneas a 32 personas. Un procedimiento que se realiza íntegramente por parte del servicio de Oftalmología, donde creció la actividad en un 56%, con un total de 94 tejidos trasplantados en la provincia.

La sociedad ourensana se compromete con la donación, pero la tasa de donantes todavía no es la óptima en la provincia. La tasa ourensana se sitúa en los 36 donantes por millón de población, por debajo de la media autonómica y nacional, pero con las mejoras cifras de la última década. La tendencia es positiva y el compromiso se va incrementando haciendo que las proyecciones ourensanas lleguen en los dos próximos años a una tasa acorde a la población gallega, que se sitúa en 41,6 donantes por millón de habitantes.

El equipo médico

Al frente del proceso de trasplante está Jesús Priego, con la ayuda del equipo de coordinación formado por Estrella Pérez, Estefanía Prol, Diego Rodríguez y Daniel Sancho que forman el engranaje que permite las intervenciones. Ellos comentan que “no es fácil, para una familia inmensa en el dolor, aceptar el reto solidario y altruista, pero juntos es posible mantener una cadena de solidaridad que convierte a nuestro sistema en un referente mundial”.

Cada vez más, los familiares se muestran positivos a ser parte activa del proceso de trasplante, ya que según los datos del Sergas las tasas por negativas de familiares descienden hasta el 26,7% de las entrevistas realizadas, aspecto en el que es clave “la información y la difusión que se realiza, con la estrecha colaboración de las asociaciones de donantes”.

José Fernández comenta que “los que quieran ser donantes tienen que decirlo porque se abre un mundo para otra persona, una nueva vida. Hay mucha gente que no sabe la cantidad de tejidos u órganos que pueden ser trasplantables que harían que otra persona tuvieran una mejor vida”.

Testimonio

El ourensano se muestra activo y dice que “tengo una vida normal, como una persona cualquiera, pero tengo que mantener cierto régimen”. Lleva la cuenta del nacimiento de su segunda vida y dice que “son ya 27 años y medio y la verdad es que estoy contento por como fue todo y sí que es cierto, que cada vez que llega el día del trasplante nos acordamos todos en casa, porque gracias a esa solidaridad puedo decir que estoy vivo”.

Y no se quiere olvidar de los profesionales sanitarios y médicos que le acompañaron en todo este camino: “Sin ninguna duda, le tengo que agradecer a todos los especialistas lo que han hecho por mí y también por mi familia que ha sufrido, me han llevado hasta donde estoy ahora y eso es algo que no les podré pagar nunca”.

En los últimos años el envejecimiento de la población ourensana y los avances de la cirugía en los accidentes graves redujeron las posibilidades de la donación, hasta el desarrollo de una nueva técnica que permite que las personas que lo desean, como modelo final de su vida, puedan ser donantes de órganos o tejidos, más conocida como la donación en asistolia controlada o Maastricht tipo III, que en la provincia ya representa el 45% de las donaciones totales, desde que se inició la técnica en 2015.

La Asociación Alcer instaló una mesa informativa y dio a conocer sus servicios y también reivindicaciones en el Día Nacional del Donante. Pusieron de ejemplo a José Fernández, por la provincia de Ourense y a otras tres personas, una por el resto de provincias gallegas, en una conferencia donde se abordó la importancia de ser donante y de ayudar a las demás cuando ya nada depende de ti. La sociedad ourensana se compromete cada vez más con la donación y 2021 ya es un año récord.