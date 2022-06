El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras dio la bienvenida a los residentes de las disciplinas de Medicina, de Enfermería, de Farmacia y de Psicología. Según el Servicio Gallego de Salud, señala que es una de las promociones más numerosas con mayor presencia femenina de los últimos años, con solo un 15% de hombres, 8 de 51.

Los residentes de Medicina se formarán en Anestesiología y Reanimación, Pediatría, Medicina Interna, Radiodiagnóstico, Psiquiatría, Cirugía General, Aparato Digestivo, Hematología, Medicina Intensiva o Nefrología entre otros.

Por la mañana, el gerente del área, Félix Rubial, recibió a los nuevos residentes para darles la bienvenida y también presentó a los tutores responsables como son el presidente de la Comisión de Docencia, Jesús García Mata, y la jefa de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional, Sandra Pardo.

Ya por la tarde, los residentes de Medicina tuvieron una jornada en el Colegio de Médicos, que les obsequió con un detalle, junto a sus colaboradores, para hacerle más amena la llegada. La presidenta colegial, Pilar Garzón, se estrenó en un acto oficial en su nuevo cargo y les informó sobre todos los servicios del Colegio, abriendo la organización a las nuevas generaciones y dejando claro que “no es nada antiguo ni rancio”.

De A Coruña, a Lanzarote

Entre los y las colegiados que recibieron el carnet, estaba la coruñesa Claudia Paz, de 25 años, que tiene como objetivo “seguir formándome” en las áreas de Hematología y Hemoterapia para lograr una plaza en el sistema público sanitario o privado. Eligió esta especialidad porque “me gusta mucho y me parece muy interesante y es muy amplia”. Quería quedarse en Galicia y “no me importaría, en un principio, quedarme en Ourense, pero paso a paso”.

Claudia Paz, Hematología y Hemoterapia: “Mi objetivo en estos cuatro años es seguir formándome ”

De la provincia de A Coruña, concretamente de Santiago, también llega al CHUO, María González, de 26 años, para continuar su etapa en formación en el área de Medicina Intensiva. “En estos cuatro años, espero formarme muy bien, aprender a trabajar en equipo y acabar la residencia y sentir que me siento formada, para poder ser útil como adjunta”. La santiaguesa quería algo que “fuera intervencionista y variado y Medicina Intensiva es muy buena opción, además tiene cinco años y te permite más tiempo de formación que otras que tienen menos”.

María González, Medicina Intensiva: “Quería algo que fuera intervencionista y Medicina Intensiva lo es”

Noemí Ortega, de 26 años, es de Lanzarote y eligió Ourense porque “quería cirugía y me daba igual donde fuera y en este caso quedaban Valladolid, Mallorca y Ourense, y como había vivido un año en Santiago y me gustó mucho, me decanté por Ourense”.

La canaria tendrá que hacer cinco años de preparación del MIR y espera “aprender mucho, no solo de la especialidad de la cultura y aprender gallego. Porque la mayoría de mis pacientes son mayores y hablan gallego, por lo que me gustaría implicarme y aprender el idioma para poder comunicarme con ellos, para ser una persona cercana y ayudarlas mejor”. La canaria ya tuvo la oportunidad de estar en el servicio en el hospital ourensano durante la jornada de ayer y espera seguir formándose.

Sobre la información que le dieron en el Colegio de Médicos, añade que “me interesaron bastantes cursos y la verdad es que nos facilitan la adaptación y la llegada a Ourense a los que somos de fuera. Además, también tiene formación acreditada para el curriculum y que te den créditos también está bien”.

La coruñesa Claudia Paz alude que “es mucha información la que nos dieron estos días, pero es bueno tener la mayor información posible cuando llegas a un sitio nuevo”.

Noemí Ortega, Angiología y Cirugía Vascular : “Quiero aprender gallego para implicarme con mis pacientes”