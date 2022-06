Mabel Freire, una exfumadora: "Hace un año que dejé el tabaco y mi vida mejoró en todo"

Hace casi exactamente un año que la ourensana Mabel Freire, de 31 años, dejó de fumar. “Claro que me acuerdo perfectamente, fue el 21 de mayo de 2021 y desde entonces me siento orgullosa de la decisión que tomé porque desde que dejé de fumar mi vida mejoró en todo”.

Es la sensación que tiene con su cuerpo y también la de los profesionales del mundo de la odontología y de la estética. “El dentista y cuando voy a estética, me preguntaron que si había dejado de fumar porque me notaban los dientes y las encías mejor y también la piel”. A su temprana nunca se había imaginado tener problemas en sus órganos.

“Tenía episodios de dolor de estómago, que eran agudos por momentos y fui al médico a ver de qué era, pero me dijeron que en principio no era nada. Y en mayo de 2021, era un viernes, me acosté y sufrí unos dolores que eran inaguantables”. Tras ese episodio, fue al hospital ourensano y le detectaron un problema en el páncreas.

“Se me vino el mundo encima, porque una conocida murió fulminantemente por un cáncer de páncreas y me asusté, la verdad, nunca pensé que me podría pasar eso”.

"Nadie aprende en la cabeza del otro”

El profesional médico le dijo que podía ser del tabaco y desde ese mismo momento dejó el cigarro que le faltaba en el paquete de tabaco y lo tiró a la basura. “Aunque veas lo que pueda pasarle a la gente que fuma o lo tengas cerca, nunca piensas que te vaya a pasar a ti, hasta que te pasa. Te lo puedes plantear, pero nadie aprende en la cabeza del otro”, comenta la ourensana, que fumaba un paquete diario desde que cumplió la mayoría de edad. “Si, llevo casi media vida y ahora, en un año con cinco euros de ahorro cada día, por todo el año, me voy de vacaciones con todo pagado”, confiesa Mabel.

Ha ganado en calidad de vida, antes era muy nerviosa y tras dejar de fumar, los nervios han disminuido: “Antes me mordía las uñas y ahora ni me las muerdo”. A sus conocidos y amigos fumadores les dice que “miran a su alrededor lo que les pasa a la gente que fuma, pero nadie aprende en la cabeza de otro”. Ella empezó por la socialización juvenil y ahora, con más madurez y un aviso de su cuerpo, ve las cosas de otra forma. "Me siento orgullosa de la decisión que tomé", finaliza.