La industria tabacalera vende 780.000 paquetes menos cada año en la provincia

Más de ocho millones de personas mueren al año, debido al consumo directo o la exposición pasiva al humo del tabaco. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud, que visibiliza uno de los problemas de la sociedad y resalta los riesgos para la salud individual y colectiva el hecho de fumar. Además la organización promueve políticas para reducir su consumo, en el Día Mundial sin Tabaco que se celebró ayer.

En la provincia, los datos evidencian que cada año se compra menos tabaco, pero que a pesar de ello el negocio de la industria tabacalera se mantiene por la escalada de precios del paquete de cigarrillos. Desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley Antitabaco ( Ley 28/2005, 26 de diciembre) hasta la actualidad, el precio de la vida se ha encarecido y con él, la industria tabacalera ha impuesto un aumento de precios en todos sus productos que hacen que se mantenga su negocio. En la provincia de Ourense en 2006, dichas empresas generaban unas cuentas de 56,9 millones y en el pasado ejercicio registraban unas cuentas de 64,1 millones. Es decir, un 12% más desde que el año de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco.

Sin embargo, este aumento de beneficios se produce en un escenario donde se compran menos paquetes de cigarros. Actualmente en los estancos y lugares de venta en la provincia se compran 14 millones de paquetes al año y en 2006 eran casi el doble, con 25,8 millones de cajetillas.

Las directivas europeas con sus transposiciones nacionales y las leyes que impiden fumar dentro de los establecimientos hosteleros, centros de trabajo, instalaciones deportivas, espacios culturales, centros docentes, aeropuertos, espacios de transporte público e incluso en las salas de fiesta, sean discotecas o pequeños pub, han hecho que el número de cajetillas disminuya y que la concepción del tabaquismo cambiara de ser una “cosa guay”, a un acto perjudicial para la salud.

Las autoridades sanitarias cifran que el 25% de la población ourensana es una persona fumadora habitual y que cada vez los jóvenes se inician antes en el mundo del tabaco. También señalan que la tendencia positiva en el negocio es por la introducción en el mercado de productos como el cigarrillo electrónico, de un coste superior, y de otros productos, como la pipa, que cada vez aumentan más sus precios. Profesionales sanitarios también inciden en el aumento de precio como explicación a un mayor volumen de negocio a pesar de la caída en las cajetillas y que gracias a eso “hay menos gente que es fumadora”.

Precisamente, ayer, el Instituto Nacional de Estadística publicaba que desde 2014 se registra un 11% menos de personas fumadores en el territorio nacional, haciendo un perfil nacional del fumador que es un hombre de entre 45 y 75 años. Pero las estadísticas también reflejan que cada vez más las mujeres acceden al mercado del tabaco y las que más fuman son aquellas que tienen entre 55 y 64 años.

Según los datos nacionales, de las personas que no son fumadoras, un 22% se declaran ex fumadores y casi la totalidad confiesa probarlo en algún momento. Además, del 22% que fuman, solamente un 3% lo hace ocasionalmente y el resto a diario.

Campañas escolares

Los y las jóvenes adolescentes forman parte del grupo objetivo de la industria tabacalera con campañas que intentan atrapar en un producto a aquellos que no tienen, no saben o no son consciente del peligro que supone para la salud, a pesar de que en el paquete de tabaco se identifiquen tumores, muertes o efectos perjudiciales en el organismo. Precisamente en este grupo de edad, es donde las políticas más se incentivan para prevenir el uso del tabaco y también para sensibilizar desde edades tempranas.

El IES O Couto participa anualmente en programas contra el tabaquismo y en el día de ayer quisieron realizar un acto por el Día Mundial sin Tabaquismo en el que reivindicaron una salud plena, ante las graves consecuencias que puede generar el consumo diario de los cigarros.

En concreto, bajo el eslogan de este año de la OMS “envelena o noso planeta” , los y las escolares salieron al patio del colegio para celebrar un día mundial sin la adicción para hacer especial hincapié en las efectos dañinos que produce en el organismo humano, pero también en las consecuencias de medioambientales que supone el ser fumador o que el tabaco esté presente en la sociedad.

Los alumnos y alumnas de 1º ESO C fueron los protagonistas de un acto en el centro educativo donde hicieron una plantación de árboles, de origen autóctona, para sensibilizar a todos a construir un planeta mejor y también para visibilizar una adicción que al año se cobra 60.000 muertes en España y 160 cada día.

La jefa territorial de Sanidad en Ourense, Laura López, y el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, cerraron un acto en el que un alumno del centro leyó un manifiesto para reivindicar los espacios sin humo.