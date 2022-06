A biblioteca pública Nós de Ourense organiza en xuño dous encontros literarios cos escritores ourensáns Xabier Cid e Diego Ameixeiras. Son actos enmarcados no clube de lectura, abertos ao público xeral e para os que é necesaria inscrición previa. A axenda deste novo mes na biblioteca inclúe tamén un obradoiro de poesía coa autora mexicana Nadia Arce –a iniciativa ten lugar esta tarde, ás 18 horas, en colaboración co Círculo Poético Ourensán–, así como as habituais sesións de contos para a cativada.

En canto ás mostras, instalarase unha exposición da editorial Galaxia promovida pola Xunta en homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán no marco das Letras Galegas, entre outras propostas. A información sobre o contido e como participar en todas elas pode consultarse na páxina web do centro.