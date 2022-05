Miradas al patrimonio de Ourense: A Teixeira

El municipio ourensano de A Teixeira se ubica al norte de la provincia, en la margen izquierda del río Sil, limitando al norte con los municipios de Sober y Monforte de Lemos (Lugo); al este con Castro Caldelas; al sur con Montederramo y al oeste con Parada do Sil. Tiene una extensión de 27,6 kilómetros cuadrados, siendo uno de los de menor población de la provincia, en 2021 contaba con 333 habitantes, que además alcanzan una de las más altas medias de edad de Galicia. Es paisajísticamente sorprendente, con admirables vistas sobre el cañón del río Sil dentro de la Ribeira Sacra, su historia sin hechos sorprendentes, documenta la existencia de algunos pequeños monasterios de los que sólo sabemos nombre y posible ubicación. Entre los ríos y arroyos que vierten sus aguas a través de los valles al Sil, está el Río dos Vaos que precipita sus aguas al valle desde una altura de más de 800 m entre un encajado e inclinado valle hasta una cota de un poco más de 200 m que forma el nivel actual del Sil. La dureza del lecho provoca que sus aguas tengan que vadear grandes obstáculos y para ello saltar elevados desniveles, formándose hermosas fervenzas (cascadas). La más alta es conocida como la Fervenza do Cachón. Hay diversas rutas de senderismo, como O da Teixeira, con vistas a los cañones de los ríos Mao, Sil y Edo, recorriendo zonas de viñedos de Cristosende, Portela y A Teixeira, bosques de castaños y pasando por pequeñas bodegas. Otras rutas hacen de este pequeño municipio un paraíso de naturaleza, con alto valor paisajístico. El ayuntamiento, un edificio moderno y funcional, se ubica en el lugar de su nombre, parroquia de Lumeares. Dista 52 kms de la capital provincial y se accede por la nacional 120 con un desvío pasando Valilongo por la carretera provincial 606.

Patrimonio arqueológico

No se han realizado campañas de excavación en el municipio por el momento, no sería extraño que se localizaran poblaciones con interés. Por debajo de los embalses de Leboreiro y de Edrada se encuentra el puente de Conceliños, cuya antigüedad se puede atribuir a época medieval, quizá construido para el servicio de los monasterios por ser construcción de cierto empeño, no lejos pasa la vía XVIII del itinerario de Antonino y podría pensarse en un ramal de esta vía para diversos servicios que harían este puente heredero de otro anterior.

Patrimonio artístico

Todas las parroquias son, a pesar del vacío poblacional, espacios de interés patrimonial con la iglesia, algunas capillas, casas rectorales de interesante arquitectura y otras muchas casas de tipología tradicional con elementos constructivos curiosos.

Abeleda (Santa María). Iglesia del siglo XVI reformada posteriormente. Portada de medio punto con decoración de bolas. Grabado el letrero de Refugio y sagrado. Espadaña de dos huecos del año 1928, obra del cantero Augusto Tavares. Retablo mayor del año 1728 barroco salomónico, con tallas barrocas, entre ellas un Crucificado, La Inmaculada y San José. Capilla del Rosario añadida en el siglo XVIII, con retablo barroco sin policromar. Curiosa la talla de San Blas. Hay también una capilla dedicada a San Roque del siglo XVIII. Retablo neoclásico jaspeado, talla del santo barroca y una virgen sedente de la escultora Maite Vázquez.

Boazo (Santa María). Iglesia de una nave del siglo XVI, con espadaña y portadas de medio punto. Cubrición con madera que en la capilla mayor conforma un interesante artesonado. Retablo mayor del siglo XVII con predela y dos cuerpos y tres calles (Rodrigo de Requeixo). Otros retablos barrocos interesantes y un conjunto de tallas de los siglos XVII y XVIII interesantes. Cruz procesional del siglo XVII de Isidro de Montanos y Bartolomé Serrano. El atrio con las cruces de cantería de un Vía Crucis.

Cristosende (Salvador). Situado en un lugar de una belleza grande sobre el cañón del Sil. La iglesia la documenta una inscripción haciéndose en el año 1726 y una consolidación de fachada y espadaña en 1922. De una nave con cubierta en madera. Algún resto incorporado a los muros de la iglesia románica. En el pavimento, una sepultura de los párrocos con escudo, fechada en 1728. Llama la atención el retablo mayor barroco de estípites con buenas pinturas de la Virgen del Carmen entregando el escapulario, San Benito. San José, San Antonio y la Inmaculada y en la portezuela del Sagrario el Buen Pastor. Otros dos retablos repintados con imágenes devocionales, entre ellas un San Cayetano. En el pueblo, alguna casa de buena labra y una sencilla ermita en ruinas.

Fontao (San Bartolomé). Prácticamente sin población y ya es en realidad una parroquia sólo nominal. La iglesia del siglo XVIII, con retablo mayor rococó, con imágenes barrocas entre las que destacan las de San Bartolomé, San Francisco Javier y San Bernardo, hoy en la iglesia de Lumeares. En el año 2009, la empresa Iberdrola que compró la aldea, demolió una capilla de San Martín del siglo XIX, aunque estaba protegida. Cabaceiros y sucalcos para la plantación de la vid son de interés.

Lumeares (Salvador). También situada en un entorno paisajístico de gran belleza. Iglesia del siglo XVIII, 1767. Con espadaña de dos huecos. Se accede al atrio por escalera de cantería con escalones de traza semicircular. Cubierta de madera a dos aguas en la nave y cuatro en la capilla mayor, también más alta. Retablo mayor neoclásico y dos laterales de avanzado el siglo XVIII, en uno de ellos una pintura de la Dolorosa. Imagen de San Roque barroca. Cruz procesional y un cáliz del siglo XVII

En la capital municipal, Capilla de santa Catalina, de sencilla arquitectura popular. Espadaña de un hueco. Retablo neogótico. Talla barroca de la Asunción.

Cándido Canedo, vecino de Vidueira, artesano y escultor autodidacta, expone su obra “naif”, en el exterior de su vivienda.

Montoedo (Santa Mariña). Iglesia barroca de pequeñas proporciones, espadaña de dos huecos y portada de medio punto. Retablo mayor barroco con imágenes del mismo estilo, destaca un crucificado del siglo XVIII y delicada talla. Posee esta parroquia una cruz procesional de bronce del siglo XVI. Interesante la cajonería de la sacristía del siglo XVII.

Pedrafita (San Martín), similar a las de la zona con espadaña a los pies y portadas de medio puno. Del siglo XVIII. Cubierta en madera con algunos casetones labrados. Retablo mayor grande de fines del siglo XVIII en el que se aprovecharon piezas de otro anterior como una Santa Cena, la portezuela del Sagrario con el sacrificio de Isaac y el frontal. Diversas tallas barrocas, entre las que destaca la del Santo Cristo. Un cáliz fechado en 1789.

En Celeirós, capilla grande dedicada a San Ramón, que es devoción muy querida de la zona. Capilla mayor cuadrada, nave y cabildo con elementos arquitectónicos más elaborados. Sencillo retablo de un cuerpo y una calle, de estípites y barroco como la talla del santo y peto limosnero con relieve de San Ramón.

Sistín (Santa María). Iglesia de buena cantería del siglo XVIII. Una nave, espadaña y portada de medio punto. Retablo mayor del siglo XVIII de estípites, en la portezuela del sagrario la Resurrección. Otros dos retablos de fines del siglo XVIII todos en mal estado. Entre las imágenes destaca la de San Antonio cercana al arte de Francisco de Moure,

Muy importante el conjunto de construcciones de interés etnográfico relacionadas muchas con la viticultura. Diversos molinos como el de O Sardiñeiro, hoy en ruinas. Entre los cruceiros, destaca el del lugar de A Cruz, en la parroquia de Lumeares, fechado en 1766. También cerca de Lumeares, el peto de ánimas del Ángel de la Guarda. En algunos pueblos, conjuntos de hórreos como el de Cobas.

Celebra las fiestas patronales de las parroquias con los ritos tradicionales religiosos y profanos y la de San Ramón en Celeiros. Los carnavales se viven con interés y algunos años se han celebrado fiestas gastronómicas del cocido y del vino nuevo. La tradicional fiesta de Os Espantallos dejó ya de celebrarse.

Varias casas de turismo rural, con cuidados servicios aseguran una acogida interesante y ofrecen espacios de belleza y calma impresionantes.

(*) Director del archivo diocesano