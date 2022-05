La Diputación reclamará a la Xunta de Galicia la urgente reactivación de las obras del Centro de Atención a Personas con Discapacidad, CAPD, cuya ejecución está parada desde agosto de 2021. También pedirá que se concreten los plazos de la nueva adjudicación, finalización, apertura y entrada en funcionamiento del centro. Ourense es la única provincia gallega que carece de un centro público de continuidad para este colectivo cuando alcanza la edad adulta, a los 21 años.

Las familias, a través de la plataforma ProCAPD llevan desde 2016 peleando por esta infraestructura y la gestión directa del servicio a través de trabajadores públicos, como ocurre en el resto de provincias gallegas, un aspecto que, según denuncia la portavoz Eva Gutiérrez, la Consellería de Política Social no ha comprometido de manera clara. “Un centro público de gestión directa no es un capricho, es un derecho”, apuntó este viernes durante su intervención en el escaño cedido por el diputado del BNG, Bernardo Álvarez, que fue quien presentó la moción para su debate en el pleno.

Eva Gutiérrez repasó los diferentes pasos y obstáculos que las familias han tenido que sortear para conseguir este centro y también las sucesivas demoras e “incumplimientos” de los compromisos que han ido logrando en un proceso que dura ya seis años. Señaló que el retraso de las obras “ya era anterior a la crisis de los suministros. También recordó que la Xunta se comprometió a que “mientras el CAPD no estuviese finalizado nuestros hijos podrían continuar en el CEE Miño, pero esto no ocurrió nunca”. Censuró que se hayan “admitido dilaciones” y que el pronunciamiento sobre la gestión sea “ambiguo”. Las familias están “muy enfadadas” y lamentan este “olvido y abandono”. La portavoz alertó de que del proyecto, que debería estar terminado en febrero de 2022, “solo está ejecutado el 30%, un esqueleto que de seguir así acabará deteriorándose”. Explicó que la última información que han recibido por parte de la Xunta es que se va a resolver el contrato con la UTE y que “en breve” se licitará nuevamente con la actualización de precios. “Pero esto no es suficiente, queremos saber fechas concretas”, indicó.

Todos los diputados mostraron su apoyo, incluido el PP, que es el partido de gobierno en la Xunta: “Este grupo continúa atendiendo y defendiendo los intereses de la plataforma, sin medias tintas”, dijo el vicepresidente, Rosendo Fernández. Dijo estar “en contacto” con la consellería y que “entre sus prioridades está finalizar esta obra”. Recordó que es un centro con 110 plazas, 80 para residencia y 30 para centro de día, presupuestado con 8 millones de euros.

Manuel Villanueva, Fillo Adoptivo da Provincia

La corporación acordó por unanimidad conceder el título de Fillo Adoptivo da Provincia al comunicador y directivo de televisión Manuel Villanueva de Castro. Además, instará a la Xunta a presentar la candidatura de Ourense como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, y pedirá al Gobierno una mayor descentralización. También se aprobó la adhesión de la Diputación al programa VIOPET para promover la acogida temporal de animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista. La iniciativa implica disponer de una reserva de plazas de urgencia en la red provincial de centros de acogida de animales abandonados. Finalmente salió adelante una modificación para incorporar 175.000 euros a la promoción del deporte y Copas Diputación.