La magistrada del Penal 1 de Ourense condena a 900 euros de multa a un hombre de 37 años por un delito de desobediencia a agentes de la autoridad. El 19 de marzo de 2020, en uno de los primeros días de confinamiento estricto por la pandemia, agentes de Tráfico estaban haciendo un control en la N-525, en Cambeo, para vigilar el cumplimiento del estado de alarma. Dieron el alto al vehículo del acusado, que iba a más del límite de 50 km/h, no frenó y un agente tuvo que apartarse para no ser arrollado. Dijo que el sol lo deslumbró y no vio al guardia, pero no hay pruebas de esa versión.