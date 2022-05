En Benposta, donde surgió esa utopía vinculada al circo de la mano del Padre Silva, la música en directo ayuda a reforzar el legado cultural de este espacio que vio el nacimiento, el esplendor y la decadencia de la Ciudad de los Muchachos. Con la afluencia masiva y el formato completo de antes de la pandemia, Ourense alberga este fin de semana el ‘Ouren Sound Fest’ –sucede al ‘OurenRock’–, un festival de música que contará con varios de los artistas más relevantes en la actualidad de las escenas gallega y nacional. Entre hoy y el domingo –en la última jornada habrá una sesión vermú gratuita– actuarán Sés, Rayden, Dakidarría, Xoel López, Tanxugueiras y Grande Amore.

En el recinto de Benposta, con más de 63.000 metros cuadrados, hay zona de acampada, aparcamiento para furgonetas, barras, food trucks y puntos de recarga de dispositivos electrónicos. Hay áreas habilitadas para vehículos en Expourense y el Pazo dos Deportes Paco Paz. Las líneas de transporte urbano 14 y 33, más un bus especial de refuerzo, darán servicio a los que acudan al festival. Se prevé la asistencia de más de 9.000 personas. El festival cuenta con el patrocinio de la Diputación. “Despois de dous anos é un pracer recuperar a completa celebración do festival”, subraya el vicepresidente César Fernández. El gobierno provincial presume de su compromiso en “facer cultura, unha función importantísima das administracións públicas e, ademais, un gran dinamizador económico e social da provincia. As actividades culturais e todo o que move o sector cultural son fundamentais para o desenvolvemento do noso territorio”, asegura. Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, destacó la “cooperación” entre la administración y las empresas privadas. “Facemos un Ourense mellor e permítenos seguir á cabeza do ámbito cultural, aproveitando o noso potencial”.

El director del festival, Rubén Álvarez, calcula que el sábado habrá 4.000 personas en el recinto, un total de 9.000 todo el fin de semana. Hoy actúan el rapero Hard GZ, Sés o Rayden. Mañana, Grande Amore, Tanxugueiras y Xoel López.