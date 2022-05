Cáritas atendió a más de 9.100 personas en 2021, de las que el 59% eran mujeres con hijos

“Parecía que el 2021 era un año de pospandemia para todos, pero el COVID volvió a marcar nuestros ritmos”, dijo ayer María Tabarés, directora de Cáritas Diocesana para dar a conocer los datos de la entidad social en el ejercicio pasado donde se atendieron a 9.139 personas en diferentes ámbitos de actuación.

El observatorio de la realidad que hizo Cáritas fue a partir de una muestra aleatoria de 2.556 personas, para elaborar un perfil de las personas a las que atiende pero también para dar a conocer los servicios que tiene y ejercer un principio de transparencia, como señaló el obispo Leonardo Lemos.

De todas las personas atendidas el 59% fueron mujeres que tienen cargas familiares. María comentó que “si en la crisis de 2007 y 2008 el gran perjudicado fue el hombre, en esta crisis vemos como la mujer y la gente joven fueron y están siendo los más afectados. La mayor parte de estas mujeres tienen hijos a su cargo y viven una vivienda alquilada que requiere más del 60% de los ingresos de la unidad familiar”. María arguye que “tienen serias dificultades para salir adelante y hay una exposición de la pobreza en niños y niñas y muy grande”.

Precisamente, destaca que otro factor fundamental es el problema de acceso a la vivienda y todo lo que ello deriva. La directora de Cáritas dice que “tienen que cumplir requisitos que son misión imposible para ellos y ellas como contratos indefinidos, avales bancarios y más cosas que son inasumibles”.

De las estadísticas de la entidad se extra que el 21% tiene problemas con la vivienda por vivir en infraviviendas, por vivir en viviendas colectivas o por no tener arrendamientos. Del total que dispone de vivienda, usa en torno a un 56% de los ingresos de la unidad familiar para gastos relacionados con ella.

Cronificación de la pobreza

La pandemia no ayudó en nada y lo agravó todo. 2020 fue uno de los años más duros para el mundo y en el 2021, la crisis sanitaria siguió trayendo consecuencias en todos los ámbitos. María comenta que “hemos visto como aumentaron los trabajadores pobres y también aquellos que tienen poca posibilidad conseguir un aumento de jornada, ya que en muchos casos con parciales. También hemos visto como hay otro fenómeno en auge que es la cronificación de la pobreza, ya que un 3,8% de los atendidos por Cáritas llevan cinco o más años recibiendo ayuda y el 7% lleva tres o más de tres”.

Los datos de 2021 en los 31 centros que tiene Cáritas más los centros de Cáritas parroquiales son que hubo 705 altas de ayudas, 1.121 personas en programas de acogida, 1.087 que necesitaron del servicio de ropero y 807 que asistieron al comedor social.

La directora radiografió el servicio de asistencia en los comedores de la entidad diciendo que “el 75% se encuentran en una situación de vulnerabilidad cronificada y un 24% de los que llegaron lo hicieron por primera vez al servicio”. El perfil del usuario de esta atención es un varón de entre 50 y 59 años que “tiene carencias formativas y profesionales y que también dispone de pocas oportunidades de inserción laboral”.

Los que acuden a este servicio son mayoritariamente españoles, un 59%, y el 26,6% son de otros países que no pertenecen a la Unión Europea. María dijo que “la mayoría no gozan de ingresos y los que los tienen son pensiones de entre 400 o 450 euros, que les imposibilita para sufragar los gastos de la vida diaria”. Y añadió que “se ha intentado recuperar la atención social que tenía el comedor, que se tuvo que suspender con la pandemia, con la intervención social para que no se cronifiquen en este servicio”.

Más formación y empleo

Cáritas apostó en 2021 por reducir las ayudas directas a las personas que están en riesgo de exclusión social o con una especial situación de vulnerabilidad económica y social. María destacó que “ha aumentado mucho la cantidad de apoyo que hemos hecho en becas de formación para las personas”. Es el principal foco de gasto de la entidad y en el ámbito del empleo ayudaron a 589 personas, con más de 4.000 respuestas de intervención. La directora analizó que “por sectores de trabajo hemos hecho que 26 mujeres en servicios domésticos, 10 personas como trabajadores de limpieza, 14 en el sector de la hostelería, 5 en residencias de mayores y 7 entre distribución y operarios de almacén”.

La apuesta por la formación hizo que el importe destinado a becas y enseñanzas se aumentara un 60% y que lo hiciera también el número de participantes. Lo que supuso que el pasado año hubiera un 50% más personas en formación que en 2020 y un 20% más que en 2019.

Las cifras todavía siguen asustando en una sociedad ourensana que ahora vive otras crisis dentro de otra crisis. La inflación y los suministros aumentan y la vida se encarece en una espiral de gastos que padecen desde hace meses. El obispo Leonardo Lemos describió la situación como “preocupante” e incidió en dar las gracias a los donantes, los voluntarios y todas las personas que trabajan en la entidad social para ayudar a las demás personas porque “Cáritas tiene el rostro de Jesús”.