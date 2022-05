El campus presta apoyo a 40 estudiantes con necesidades especiales este curso

Cuarenta alumnos del campus de Ourense reciben actualmente apoyo del Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiais (Piune) que ofrece la Universidad de Vigo desde hace 15 años para acompañar a aquellos estudiantes que requieren atención psicoeducativa o recursos técnicos y materiales para poder desarrollar su carrera académica. La vicerrectora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, Maribel Doval, señala que esta cifra aumenta en épocas de exámenes, como la actual.

Para acceder a este programa no es necesario acreditar una discapacidad igual o superior al 33%, condición que exime del pago de las tasas de matrícula. De hecho, son 300 los estudiantes en el conjunto de la Universidad de Vigo que se encuentran en esta situación, pero 131 los que han solicitado el apoyo del Piune. El campus de Ourense, con 40 inscritos en la actualidad, es el segundo después del campus de Vigo en número. Las asistencias más demandadas son intérpretes de lengua de signos, recursos tiflotecnológicos, orientación psicopedagógica y apoyo para el estudio.

Doval afirma que en cuanto a barreras arquitectónicas, el campus de Ourense es el “más inclusivo de nuestra universidad, y de los más inclusivos de España”. Pero hay otras barreras, añade, que son las de acceso al currículo: “Hay estudiantes que siguen necesitando un apoyo de las instituciones para aprender en igualdad de condiciones”, señala. “Pero no se trata de facilitarles las cosas, porque lo criterios de evaluación son los mismos para todos independientemente de sus características, lo que hace la universidad son adaptaciones no significativas, es decir, no cambiamos los objetivos ni las competencias, sino las actividades, la metodología, los recursos o los instrumentos de evaluación”, explica.

Parte del alumnado del programa tiene una discapacidad reconocida y accede a través de la Unidade de Atención ao Estudantado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (Unaten) solicitando cita en el momento de la matrícula. Pero hay muchos, apunta la vicerrectora, que no llegan por esta vía. Casos de enfermedades crónicas, problemas psicológicos, dislexia, Asperger, TDAH o alumnos de altas capacidades “que también necesitan apoyos adicionales, porque muchas veces detrás de un fracaso académico hay un estudiante de altas capacidades”.

El profesorado con alumnos en el programa conoce los planes de atención personalizada, y cada centro tiene una persona responsable del plan Piune que se ocupa directamente de estos estudiantes y actúa como nexo entre el profesorado y la Unaten.