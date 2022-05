The James Hunter Six llegan este sábado 28 (21.00 horas) a Ourense, dentro de su gira española, para presentar su último disco ‘’With Love, The James Hunter Six’’. El concierto, que se celebrará en el Teatro Principal, está incluido en la programación del Xacobeo Importa que durante 2022 acercará a los principales escenarios gallegos un importante elenco de artistas internacionales.

Durante los últimos 30 años, James Hunter ha actuado en las calles de Londres, ha colaborado como vocalista y guitarrista con Van Morrison y ha tocado en grandes recintos. En 2006, ganó el Grammy al Mejor Álbum Tradicional de Blues y el American Music Award al Artista Emergente. El concierto se presentó este miércoles en el Teatro Principal.