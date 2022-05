El sindicato de Comisiones Obreras solicitó en el día de ayer la retirada de las competencias del servicio de Extinción de Incendios al actual edil de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha (DO), por el “abandono del servicio ya que pasa ampliamente de los problemas del Servicio de Bomberos”, y demandan que sea el propio regidor el que tenga las competencias. Señalan en un escrito que el personal de los Bomberos sigue “sin protocolos de actuación, no existe reglamento interno del funcionamiento del servicio, no se moderniza ni mejora el organigrama del personal, no se reestructura el servicio desde el año 1993 si no que se realizan parchas, no existe ningún sistema de gestión del parque, no existe ningún programa de formación, no existe ningún protocolo de actividades diarias, no se lleva a cabo un mantenimiento del edificio, no se cumplen las sentencias judiciales, ni tampoco se negocia un nuevo horario”. La sección sindical de Comisiones de Obreras del Concello de Ourense pide la retirada de competencias por todas estas situaciones que señala que “no se cumple tampoco la normativa de Riesgos Laborales ni de seguridad en el trabajo”. Y enfatizan en que “el abandono es tal que hasta hay ratones en el edificio o que el material está obsoleto y anticuado”.