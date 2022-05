Verín inicia los trámites para recuperar el servicio de aguas

El Concello de Verín inició ayer el procedimiento para la recuperación del Servicio Municipal de Aguas, ante los indicios “ciertos y medibles” de que si no interviene podría registrarse un daño ecológico para el ecosistema de la comarca. Desde el grupo de gobierno consideran, además, que sería el momento preciso de plantear un proyecto de renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de Verín, a cuenta de fondos europeos.

Con el objetivo de “salvaguardar la integridad medioambiental del tramo alto del Támega”, el gobierno municipal toma esta decisión, ya que alerta de que la situación del servicio de aguas no puede esperar más ante el riesgo de que la precariedad de los sistemas de depuración propicie un deterioro ambiental del río Támega. Por ello solicitaron un informe a los técnicos municipales para que indique la fórmula correcta para iniciar la recuperación de la concesión.

Explica que la depuradora municipal -que también trata el agua de algunos de los concellos limítrofes- está recibiendo más del doble del caudal para el que está preparada para procesar, y que sería más que suficiente para atender a la población de Verín y limítrofes, a causa de la filtración de aguas subterráneas que se introducen en las tuberías en mal estado que atraviesan el municipio. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Duero “revisó la autorización de vertido de aguas de Verín (de 3.000.000 metros cúbicos) corrigiendo su tasa de 40.000 a 200.000 euros anuales debido a la dilución de los residuos”.

Ante esta situación, el Concello encargó varios informes externos para conocer las causas, además de instalar caudalímetros en varios puntos de la red de saneamiento para aforar el líquido desplazado con precisión, y todos estos estudios refrendaron que las filtraciones son la causa del exceso de volumen que recibe a depuradora.

El Concello avisó en varias ocasiones esta circunstancia, explicando a la concesionaria que las malas condiciones de las tuberías, especialmente en el colector norte desde Verín a Castrelo, son la causa de las filtraciones. Y aunque ingresa el 100% de la tarifa que abonan los vecinos de Verín para saneamiento, “la empresa no parece dispuesta a abordar las inversiones necesarias para solucionar la situación”. De hecho en abril le enviaron un escrito que no contestó y según el alcalde, Gerardo Seoane, “el riesgo de daño ambiental está ahí” , y advierte que “la ecológica del Val do Támega no puede seguir dependiendo de una red de saneamiento en mal estado”.