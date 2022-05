El bipartito trata de movilizar 40 millones para apurar obras antes del fin de mandato

A un año del remate del presente mandato municipal y de los comicios municipales, PP y Democracia Ourensana, los dos partidos d q del bipartito del Concello, que preside Gonzalo Pérez Jácome, han hecho piña por una vez, para buscar un balón de oxígeno que, al no tener un presupuesto municipal aprobado para este año, les aporte una fuente de recursos rápida para realizar la última escalada de obras, antes de mayo de 2023.

Recurrirán para ello a un procedimiento no ordinario, el expediente de modificación de crédito por 40 millones de euros, que llevarán al próximo pleno, porque necesitan para sacarlo adelante el apoyo de la oposición. Es la segunda vez que se recurre a una modificación de crédito, pues hubo una modificación anterior por 70 millones, con la que se están haciendo decenas de obras que, en ese momento tuvo que sacar en solitario Jácome, pues el PP no le apoyó.

Las obras previstas

Pero ¿cuáles son esas obras tan urgentes a realiza en el último año de mandato?. Según el bipartito municipal “lo principal es reforzar el capitulo de inversiones que se ejecutan actualmente en la ciudad, utilizando para ello el remanente de tesorería con el que cuenta el Ayuntamiento. El capítulo más importante de la modificación, será él destinado a la ejecución de obras de infraestructuras, incluyendo proyectos de humanización de calles en diferentes barrios como Alejandro Pedrosa” , afirman. Una obra, esta última, con una inversión prevista de dos millones de euros.

Con esta modificación, pretenden además “acometerán inversiones adicionales, y reforzar partidas en áreas como las de Servicios Sociales, Deportes, Servicios Generales, Educación, Artes y festejos, Urbanismo, Promoción económica, Termalismo, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana o Medio Ambiente” , es decir en todas las áreas municipales. Él alcalde de Ourense (DO) y la concejala de Hacienda, Ana Morenza (PP) , mantuvieron ayer una reunión en la Alcaldía junto con técnicos municipales para avanzar en esta propuestas

Araújo: “No tendrá apoyos”

Los grupos de oposición no se posicionaron ayer sobre esta nueva modificación, salvo Pepe Araújo, de Ciudadanos que lamenta la fórmula utilizada para conseguir una modificación de crédito. “No va a tener apoyos, porque la lleva a pleno antes de consultar con los portavoces de los grupos” indica.

“Jácome nos ha demostrado que es incapaz de gestionar nada, pues lleva tres años de mandato, y no ha sido capaz de quitar adelante ninguno de los proyectos anunciados”, advierte Araújo. Recuerda que “fui el único concejal que le votó a favor de la anterior modificación de crédito (las de los 70 millones) y tengo que decirle a los vecinos que aún no tuvo ni el detalle de reunirse para comentarme como iban los proyectos que se habían informado. Lo único que me genera este nuevo planteamiento, es mucha desconfianza”, afirma el concejal de Ciudadanos.

Una ayuda estatal de cinco millones para mejorar la movilidad en la ciudad

En medio de las prisas por conseguir fondos para llegar con obras al fin de mandato, el Concello ha conseguido otras subvención estatal, esta de casi 5 millones de euros, para implementar medidas para mejorar la movilidad en la ciudad. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ( Mitma) publicó ayer la resolución de ayudas a ayuntamientos para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte público, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ourense alcanza en esta convocatoria casi 5 millones de euros. La publicación de la resolución confirma hace firme la concesión de las ayuda Los fondos otorgados al Ayuntamiento de Ourense suman un total de 4.753.935,00€, que se repartirán entre la adquisición de autobuses eléctricos a a lo que dedicarán 2.000.000 de euros. A la mejora y ampliación de zonas peatonales en el casco histórico y zona de influencia, 1.948.148 euros; para calmar el tráfico rodado 80.786 euros y 225.000 para adquirir dispositivos de recarga de los buses eléctricos.