Las agencias de viajes ven “la luz” tras caer un 95% su facturación: “El verano se prevé bueno”

Quedan 29 días para que el verano se inaugure oficialmente. En domingos, tan solo cuatro. Las vacaciones de la temporada alta se empiezan a planear en la sociedad ourensana y las agencias de viajes respiran con las previsiones que manejan para la primera temporada estival sin limitaciones ni restricciones por culpa de la pandemia del coronavirus.

Desde el sector señalan que empiezan a “ver la luz” después de dos años donde la facturación descendió en un 95% y en algunos casos en el 100%. El verano pasado, con las ayudas estatales y autonómicas, muchas dieron sobrellevado una temporada atípica, pero este año esperan que sea una temporada mejor, pero no sobresaliente.

“Muchas intenciones”

José Manuel Rodríguez es el gerente de Viajes Olyma, una agencia que lleva desde 1964 organizando y planeando los viajes de la sociedad ourensana. El gestor dice que “después de una travesía por el desierto durante casi dos años, vemos la luz al final del túnel. Esto no rueda como debería, porque hay mucha intención que realidades. La sensación es de alegría, pero se han unido otros factores que están decelerando el ritmo, como por ejemplo la inflación, que la vida es más cara y también la crisis de los carburantes”.

Benito Domínguez, gerente de Viaxes Low Cost, también pone el foco en la situación económica que ha encarecido los viajes en los últimos meses: “En cuanto a niveles de ventas y facturación no estamos a niveles de 2019, todavía nos falta por recorrer, pero notamos que la gente se prefiere quedar cerca porque la situación no es para tirar cohetes. La recuperación de los viajes de larga distancia tardará en llegar”.

"La gente se prefiere quedar cerca"

Las islas Canarias o Baleares siempre están en el ranking de lugares a los que ir en verano, por el clima cálido y el ambiente. Pero también se le unen zonas costeras nacionales como el Levante, Andalucía o la Costa Brava. Benito radiografía que “esa es la sensación que nos queda cuando vienen organizando viajes, sobre todo playas e islas nacionales son los más demandados. Los ourensanos se prefieren quedar cerca, porque un paquete comparado con lo que costaba en 2019 se ha encarecido, incluido los costes del avión, que repercuten en el cliente”.

Con el verano a la puerta de la esquina, muchos se organizan y otros esperan a una oferta que sea mucho más asequible. Tanto Benito como José Manuel alertan que “las previsiones para este verano es que la gente tiene intención y ganas, y es que la sensación que tenemos es que se va a llenar todo, los que esperen a última hora se pueden encontrar sin paquete o sin el lugar que quieren”.

“La antelación y la previsión les va a permitir que se vayan de viaje"

Y añaden que “ahora ya no existen los ‘chollos’ que había antes de última hora, por lo que si la gente se quiere ir, y sabe cuándo lo va a hacer, que reserve antes, porque de cara a verano los precios cada vez van a ir más y además eso de los chollos de última hora ya no existen. Ahora todo va por línea regular y los precios van subiendo a medida que se acerca más el verano”.

El mercado local manda en un escenario económico de apretarse el cinturón, como lo hicieron los profesionales del sector durante la pandemia que sufrieron las consecuencias de un virus que les puso en jaque. José Manuel dice que “llevamos más de 50 años en el sector y si llegamos hasta aquí, con todo eso, malo será que no celebremos el aniversario dentro de dos años, en 2024. Hace meses sería más pesimista, pero ahora va al ‘tran tran’, pero marcha hacia delante”.

"Las previsiones para verano son buenas"

Viaxes Low Cost es tajante sobre lo sucedido en la pandemia: “Si no llega a ser por las ayudas y sobre todo los ERTES...”. Y manda un mensaje a los que todavía se lo están pensando. Benito dice que “aquellos que no sepan todavía si reservar o no, les diría que la antelación y la previsión les va a permitir que se vayan de viaje, de vacaciones y puedan descansar. Después, con las previsiones que hay, no garantizamos nada”.

El sector se despereza, se reactiva lentamente y cruza los dedos para que ni la economía ni la viruela del mono detengan su previsión de ascenso de facturación.