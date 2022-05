“En Historia tenemos la vocación de mirar a Ourense, y esa investigación llega a la sociedad”

Julio Prada (Ourense, 1966) accedió al cargo de decano de la Facultad de Historia de Ourense el pasado mes de febrero. Durante tres meses, y al no haberse presentado ninguna candidatura, ocupó este puesto ‘en funciones’, en sustitución de Susana Reboreda, que agotó su mandato y posterior prórroga. Antes de cumplirse el máximo de seis meses de provisionalidad, el profesor se postuló y el pasado viernes resultó elegido por unanimidad. Le acompañan en el equipo Antonio Presedo y María del Carmen Arribas, como vicedecanos, y Domingo Rodríguez, secretario.

–¿Han servido estos tres meses de interinidad para trazar un programa?

–En estos tres meses hemos trabajado en una senda que ya estaba trazada. Aquí somos pocos y la idea que tenemos es colaborar con el equipo anterior y entre todo el mundo ir definiendo líneas estratégicas. Lo que nos animó a dar el paso es el apoyo del resto del profesorado, y este apoyo se ha visto en la votación, que fue unánime. Esto da idea de la corresponsabilidad.

–Toma el relevo en un centro con lleno en la titulación de Historia, un hito que se consiguió en los últimos años. ¿Se puede pasar página respecto a este logro?

–No no, esa es la clave. Todos somos conscientes de que la situación de remontada de alumnos es coyuntural. Se ha trabajado muy bien y en la dirección correcta, dando a conocer cada vez más nuestro grado. Pero todos sabemos cuál es la situación actual de las humanidades. En los centros de Secundaria cada vez es menor la gente que opta por este itinerario. Y al mismo tiempo, en el ámbito de las humanidades cada vez hay una mayor oferta de títulos para captar al mismo número de alumnos. Que se abran grados de Humanidades Digitales y de Difusión Cultural en Lugo, el de Relaciones Internacionales en Ourense o que la Universidad de Santiago quiera ampliar el numero de plazas, son factores que pueden cambiar y van a cambiar seguramente esta situación. De ahí que sea necesario trabajar mucho en esa dirección. La mayor preocupación durante estos tres meses y va a continuar así es la captación de alumnado.

–¿Cuál es el plan?

–Además de las campañas de publicidad y captación que se hacen ahora, con mucha presencia en las redes sociales, se trabaja desde la facultad autónomamente, muy en la dirección de dar a conocer lo que hacemos. Somos un centro pequeño, pero enormemente implicado en la sociedad ourensana. En todo lo que se hace en ayuntamientos en cuestiones arqueológicas o de puesta en valor de patrimonio cultural o natural, está siempre por detrás la propia facultad. El mayor esfuerzo ahora es seguir, pero sobre todo visibilizarlo mucho más como acciones de facultad. También se trabaja en el marco global de la UVigo, donde cada titulación da a conocer sus posibilidades de empleo y salidas.

–A Historia se asocia la idea errónea de tener poca salida laboral. ¿Cómo se combate esto?

–Ese esfuerzo llevamos años haciéndolo. Sigue haciendo falta pedagogía. Una buena parte del crecimiento de alumnado son estudiantes que entran con la expectativa de dedicarse a la educación secundaria. Esto ha coincidido con una etapa muy buena en cuanto a oferta de plazas para institutos de secundaria en Galicia y otras comunidades. Nuestro título es generalista, con contenidos de arte, geografía e historia que son los que entran en las oposiciones, por eso resulta muy atractivo desde ese punto de vista. Pero hay otra parte con salidas en gestión cultural, gestión patrimonial, gente que trabaja en los ayuntamientos... y también el autoempleo. Nosotros trabajamos con muchas empresas de difusión de patrimonio y de cuestiones de investigaciones artísticas e históricas creadas por exalumnos. Hay un montón de posibilidades. El esfuerzo en difundir esta idea no es algo nuevo que vaya a hacer este equipo, todos llevamos mucho tiempo insistiendo en esto.

–¿Cómo es la relación con los institutos de secundaria?

–Muy buena. En este tiempo que llevo hemos puesto en marcha unas jornadas de Innovacion Educativa que consisten en grabar vídeos de lo que se está haciendo tanto en la facultad como en los institutos con los alumnos de Geografía e Historia. Esto es un modo de tender puentes entre dos mundos que a veces permanecen como compartimentos estanco, cuando tienen que tener una interrelación mucho más fuerte. Yo procedo de la educación secundaria, fui 18 años profesor, y soy consciente de la importancia que tiene.

–Habla de visibilidad. En los últimos años hemos visto un incremento del trabajo, por ejemplo, del grupo de Arqueología en toda la provincia con numerosos proyectos de excavación en convenio con los concellos.

–La Arqueología está muy vinculada a la puesta en valor del patrimonio y vive una etapa de auge, pero se están haciendo cosas desde otros ámbitos. En mi caso, por ejemplo, que soy de Historia Contemporánea, llevamos años trabajando con la Diputación de Ourense en la construcción de una base de represaliados ourensanos sobre la que se están haciendo cosas desde las asociaciones y colectivos por la memoria histórica. Son muchos años de trabajo y es una experiencia, no solo a nivel individual sino de conjunto de la facultad, de las que más orgulloso estoy. Con eso se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de ayuntamiento y de comarca. Detrás hay organización de ciclos de conferencias y de cómo se puede poner en valor eso que se ha llamado el patrimonio incómodo, que son los vestigios relacionados con la represión, desde una cárcel a espacios muy paradigmáticos como el puente de Castrelo de Miño.

–Un centro pequeño pero con una ingente producción científica.

–Es cierto, la inmensa mayoría del profesorado acumula un buen número de sexenios de investigación, con una producción científica de calidad. Además, tenemos esa vocación de mirar mucho hacia Ourense, hacia Galicia. Hay una implicación y esa es la mayor satisfacción que uno tiene, ver que su investigación no se queda exclusivamente en el ámbito científico o académico, sino que llega a la sociedad que nos rodea. Yo estoy orgulloso de decir que mi trayectoria de investigación en Historia Contemporánea empezó en Ourense y ha subido a Galicia, y que podemos ser referentes proponiendo metodologías de análisis desde Galicia que luego toman en otras comunidades. Estudiar Ourense no tiene tanta proyección fuera como estudiar Madrid, eso es evidente, pero precisamente eso nos pone mucho más en valor. Creo que por esto la sociedad ourensana tiene que apostar por la titulación de Historia que tenemos aquí. Nuestra historia y nuestro patrimonio no los va a venir a investigar la Universidad Complutense de Madrid. Esto crea un puntal que nosotros podemos ofrecer a la sociedad, y por eso demandamos también ese feedback.