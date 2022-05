El PP da plantón al PSOE y sigue fiel a Jácome

Como si de un fallido encuentro por Tinder se tratase, el PSdeG se quedó solo ayer a las puertas del hotel de Santiago, donde, de forma unilateral, había citado al PPdeG para pactar un acuerdo que permita echar a Gonzalo Pérez de la Alcaldía de Ourense. El Partido Popular le dio plantón a los socialistas, y no envió ni al mensajero.

Tal y como habían anunciado horas antes, los populares consideran que el PSOE ya tuvo su oportunidad en 2019 y en el futuro cualquier pacto, será dirigido a garantizar que en cada administración gallega, gobierna la lista más votada. Así que el PP ratificó ayer con su ausencia, y que guarda “fidelidad” a Jácome, al que, de este modo perpetúa en la Alcaldía de Ourense, al menos en lo que queda de mandato, que es prácticamente un año.

El de ayer fue el enésimo intento de los socialistas por romper la pareja de gobierno PP-DO en el Concello de Ourense, alegando en esta última intentona, el empujón que dio Jácome a una sindicalista en las puertas de Concello de Ourense, el empujón más viral, de los no pocos episodios mediáticos que ha protagonizado el alcalde en sus tres años de gobierno.

El desplante

Para el PSOE, el empujón a la sindicalista fue ya “una vergüenza para la ciudad” y emplazaba por tanto al PP a romper el bipartito en Ourense. Los socialistas, pese a las punzantes declaraciones realizadas por el presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, días antes, señalando que era mejor gobernar con Jácome, que no gobernar o meter de alcalde al líder socialista, Rafa Villarino, insistieron de nuevo. Acudieron al encuentro de ayer en el Hotel Puerta del Camino, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage; el secretario provincial en Ourense y edil Rafa Villarino y la secretaria de la agrupación local y viceportavoz del PSOE en el Concello Natalia González.

El desplante fue la respuesta. Ni el presidente de la Xunta e inminente presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ni Miguel Tellado, aun secretario en funciones, y artífice de todo el estado de cosas que pactó el PP, antes y después de la marcha de Feijóo, para contentar a los líderes provinciales del partido en Galicia, para que no presentaran alternativas a Rueda, acudieron al hotel, pese a la proximidad del mismo a la sede central del PPdeG.

“A Rueda se le cayó la careta”

“El PP deja meridianamente claro que no hay voluntad de hablar ni de dialogar. Alfonso Rueda es el responsable de que el PP siga manteniendo en la Alcaldía de Ourense a un señor, que avergüenza a la ciudadanía” declaró José Manuel Lage desde la mesa de plantón. “A Rueda le cayó la careta en 48 horas” añadió Lage, y “lo que menos le preocupa al PP son los intereses de los ourensanos”.

Horas antes del encuentro, el PPdeG dejó claro que el único acuerdo sería después de las elecciones municipales, un acuerdo global para que los más votados gobierno en cada administración. Volvieron a echar en cara que en 2019, tras las municipales, hubo una propuesta al PSOE en ese sentido, que no aceptó porque quería como premisa eliminar a Baltar de la Diputación, por eso tuvieron que pactar Jácome en el Concello, insisten.

Natalia González, acusó al PP de “no tener altura de miras” y calificó el de ayer de “día triste” para la ciudad. “Se hipoteca a Ourense un año más con un bipartito con Jácome como alcalde y el PP de comparsa”, dijo.

Por su parte Rafael Rodríguez Villarino, ha incidido en que el PP es el “único responsable” de que Jácome gobierne en Ourense. “Todo el mundo sabe que la posibilidad de darle un gobierno digno a la ciudad, pasa porque al menos uno de los ediles del PP, firmen una moción de censura que permita que la lista más votada gobierne en Ourense”, apuntó el que fue el candidato del PSOE a la Alcaldía y el líder más votado en 2019.

Baltar tacha el fallido pacto de ‘perfomance’ de los socialistas

El presidente del PPOU y de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, no solo no se divorcia políticamente de Jácome, sino que aprovechó para calificar de “perfomance” socialista, la fallida cita en Santiago, y para arremeter de nuevo contra Rafael Villarino, al que califico como “últimos vestigio que queda de la etapa de Gonzalo Caballero”. Además, ha acusado a Rafael Rodríguez Villarino, de seguir con la “misma política errática de siempre”, por lo que ha invitado al PSdeG-PSOE a convocar una reunión, pero para “solucionar la crisis que vive el partido en la ciudad y en la provincia”. Baltar, quien ha cuestionado el trabajo que realiza el portavoz socialista, ha advertido de que debería analizar “si ese trabajo es suficiente, teniendo en cuenta sus ingresos como portavoz en el ayuntamiento y en la Diputación”. Para el presidente provincial, “no es el ejemplo más edificante”, incidió volviendo a centrar sus críticas en Villarino y no en Jácome.