La tarde del 27 de noviembre de 2019, sobre las 16.45 horas, un carballinés se marchaba de su casa y, al salir del ascensor, se encontró en el ascensor con el hijo de la vecina del piso de abajo, que no residía en el edificio pero acudía a visitar a su familiar. El primero le recriminó que lo hubiera denunciado por unos daños –unas grietas– en la pared de la vivienda de la madre, a consecuencia de unas obras. La magistrada del Penal 1 de Ourense considera que el segundo, de 58 años, le propinó un puñetazo en la nariz, lo que provocó que el vecino cayera al suelo, golpeándose en el codo y en las nalgas. El acusado alegó que a esa hora estaba jugando la partida, y que él no fue, pero la jueza indica que no ha acreditado esa coartada. En cambio, ve las declaraciones de la víctima en urgencias, ante la Guardia Civil y en el juzgado, “persistentes y sin contradicciones”, además de ser corroboradas por testigos.

En una resolución que no es firme y admite apelación a la Audiencia Provincial, impone 900 euros de multa al agresor por un delito de lesiones. Tras el incidente, la víctima se levantó como pudo del suelo del portal y llamó a su sobrino, que encontró a su tío en casa, sentado en una silla y sangrando. El familiar llevó a la víctima al centro de salud de O Carballiño, donde fue atendida por una fractura del tabique nasal y dolor en la nalga derecha. El vecino fue derivado al hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo facial y fractura de los huesos propios de la nariz. La víctima necesitó 20 días para la estabilización de las lesiones. Le quedó como secuela una alteración de la respiración nasal por una deformidad ósea. El perjudicado falleció en julio de 2020. En mayo de 2021, su heredero presentó un escrito en el juzgado de O Carballiño para renunciar a acciones civiles o penales que pudieran corresponderle.