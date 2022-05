Romaría, foliada e letras no día de Florencio

Abriu o Día das Letras Galegas co son das gaitas na romaría etnográfica de Vilanova dos Infantes e o recitado dos poemas do valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán na capital das Burgas e noutras vilas da provincia. Os versos resoaron con forza no Córgomo (Vilamartín de Valdeorras), aldea natal do homenaxeado neste 17 de maio, e lugar escollido pola Real Academia Galega para rendirlle esta homenaxe.

Ourense festexou a festa do galego cun amplo programa de actos espallados por toda a provincia nos que a música, as letras e tamén as tradicións e oficios foron protagonistas. O epicentro literario foi Valdeorras, coa xuntanza dos académicos, familiares e veciñanza arredor da figura de Florencio, namentres Vilanova dos Infantes (Celanova) convertiuse no espazo da cultura popular, da artesanía e do floclore coa celebración da romaría etnográfica Raigame, adicada neste regreso ao calendario tras dous anos de pandemia aos servizos sanitarios tradicionais, co foco nos vellos médicos rurais.

Este certame festivo que chega a súa XX edición naceu no 2002 para destacar as singularidades e características que conserva o núcleo medieval de Vilanova, ao tempo que se recrea a Galicia de tempo atrás, escenificada coa vestimenta tradicional e numerosas actividades e presentación de oficios artesanais. Nun percorrido por todo o burgo pódense atopar desde postos de panadaría e outros produtos de alimentación a obradoiros de teares, xoiaría, vidreiros, torneiros, zapateiros e zoqueiros, palilleiras e bolillos, costureiras, instrumentos de música, cantería, cestería, fotografía antiga e bixutería. Coa presenza tamén de artesás do coiro, a xoguetería, a madeira ou o téxtil, además da apicultura e da cosmética natural.

O mercado complementouse con numerosas actividades de teatro e títeres, contacontos, xogos populares, música e ambientación polas rúas, sen faltar a tradicional danza do Cristal, na Praza Maior. O certame inclúe concursos de fotografía, traballos literarios e investigación etnográfica, e exposicións sobre a cultura galega.

Na cidade de Ourense, o libro galego foi protagonista na rúa Paseo. Unha carpa instalada diante da Sala Valente presentou obra en galego das librerías A Nova, Khatedra, La Librería, Nobel, Padre Feijoo, Punto e Coma e Zampacontos. A feira estivo acompañada por unha lectura pública e aberta das obras de Florencio e outros autores aos que xa se lle ten adicado o Días das Letras Galegas.

O PSOE organizou un acto de homenaxe no Claustro de San Francisco presentado por Natalia González e Cristina Cruz, que se celebrou durante a mañá e no que participaron Uxía Morán, Raúl Gómez Pato, José Ramón Fernández Morgade e Conchi Pérez, coa actuación de ‘La Dama de Gris’.

Pola súa banda, o Concello de Ourense conmemorou este data co espectáculo “Florencio coas letras”, que tivo lugar ás 20.00 horas na Praza Maior. Unha montaxe dirixida ao público familiar na que conviviron a música, a danza, a poesía e as artes escénicas, con presenza de elementos como a auga e o lume.

As Letras tamén se festexaron con intensidade en localidades como Xinzo, na que o programa contou con feira do libro, entrega de premios literarios, proxección de vídeos feitos polo alumnado dos centros educativos da vila e a presentación lo libro A revolta da lagoa, e visionado do documental “Antela, historia dunha desecación”.

En Maceda, o alumnado da Escola Municipal de Música acompañou con diversas pezas a lectura dos poemas de Florencio nos Xardís de Rosalía, e emitiuse unha entrevista ao autor feita en 1968. Tamén en Barbadás celebrouse unha foliada con desfile do alumnado de música pola avenida de Celanova e concerto no parque dos Carrís, onde tivo lugar un xantar popular amenizado por agrupacións musicais e con presenza de postos de artesanía. A foliada rematou cunha queimada.

Nos hospitais, os pacientes recibiron co xantar unha tarxeta cun poema e unha reseña bibliográfica ilustrada con un debuxo feito por unha alumna da escola de pediatría.